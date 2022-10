Spółki Ciechu i Orlenu rozmawiają o współpracy. W planach wspólna inwestycja

Ciech oraz Ciech Soda Polska rozpoczęły rozmowy z Inowrocławskimi Kopalniami Soli Solino ws. dostaw solanki do 2035 r. Aby to było możliwe, kopalnie soli muszą zrealizować duże inwestycje. Ciech Soda Polska deklaruje gotowość dołożenia się do inwestycji w kwocie 232 mln zł.

Ciech oraz Ciech Soda Polska 27 października 2022 r. podpisały z Inowrocławskimi Kopalniami Soli Solino umowę Term Sheet, określającą warunki współpracy w zakresie sprzedaży i dostaw solanki na rzecz Ciech Soda Polska oraz sprzedaży soli i wody na rzecz Solino.

Podpisanie Term Sheet jest kolejnym krokiem zmierzającym w kierunku zapewnienia stabilnych źródeł dostaw solanki do zakładów produkcyjnych Ciech Soda Polska w długim terminie, zważywszy iż obecnie obowiązujące kontrakty mogą zostać rozwiązane z końcem 2025 r.

Nowe warunki współpracy przewidują zawarcie umowy dostawy solanki do roku 2035 o wolumenie w wielkości porównywalnym z obecnym wolumenem dostaw.

Term Sheet określa warunki współpracy, stanowiące podstawę dla dalszych negocjacji mających na celu uzgodnienie przyszłych umów regulujących współpracę stron w opisanym zakresie, w szczególności ceny solanki, wody i soli jak również wolumeny solanki i soli oraz parametry jakości solanki.

Strony uzgodniły również zakres i zasady ponoszenia kosztów inwestycji niezbędnych do zrealizowania przez Solino dla dostarczenia przez Solino pełnych wolumenów solanki, w tym partycypację spółki Ciech Soda Polska w inwestycji Solino na poziomie 2/3 kosztów Capex, co grupa Ciech szacuje na poziomie około 232 milionów złotych rozłożonych równomiernie w czasie w perspektywie do końca 2026 r.

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino to spółka z grupy PKN Orlen. To producent m.in. soli spożywczej, drogowej i soli paszowej.

Ciech Soda Polska to spółka z grupy Ciech. Ciech Soda Polska jest jedynym w Polsce, a drugim w Europie, producentem sody kalcynowanej ciężkiej i lekkiej. Produkuje także sól warzoną mokrą i suchą. Na rodzinnym rynku firma jest największym wytwórcą tego asortymentu i właścicielem znanej marki konsumenckiej: Sól Kujawska.