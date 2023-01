Spór o zakłady chemiczne nad Bałtykiem, to może być koniec giganta

Rosyjski sąd zajął aktywa niemieckiej firmy Linde. To może być gwóźdź do trumny wartego ponad 10 mld euro projektu budowy w Ust Łudze największych zakładów chemicznych nad Bałtykiem.

Zgodnie z planem tzw. Baltic Chemical Complex miał być największymi zakładami chemicznymi nad Bałtykiem. Właścicielami projektu są Gazprom i RusGazDobycie.

Zajęcie majątku oznacza całkowite zerwanie współpracy z niemiecką firmą Linde.

Bez europejskiej technologii Rosjanie nie są w stanie efektywnie produkować.

Zajęcie majątku Linde w Rosji to pokłosie decyzji rosyjskiego sądu. Nakazał on zabezpieczenie rosyjskiego majątku niemieckiej firmy Linde, specjalizującej się w gazach technicznych. Zajęte zostały liczne akcje, jak i aktywa. Rosjanie wyceniają je na około 500 mln euro. Niemcy na ponad miliard euro.

Arbitraż w Hong Kongu ma zdecydować co z majątkiem Niemców

Skarżącym jest RusChimAlians. Uważa on, że decyzja Niemców o wstrzymania udziału w pracach nie była zasadna i naraziła rosyjskich partnerów na straty.

Warto dodać, że nawet rosyjscy prawnicy podchodzą ostrożnie co do legalności zajęcia aktywów. Rosyjska spółka by to uwierzytelnić zamierza zwrócić się do Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego w Hongkongu z roszczeniem przeciwko Linde o odzyskanie 946,54 mln euro zaliczki i 7,609 mld rubli (około 90 mln euro). Zwycięstwo w arbitrażu oznaczałoby legalność podjętych wcześniej kroków.

Tyle, że wcale nie jest to pewne. Linde zrezygnowało z prac, po tym jak na Rosję zostały nałożone liczne sankcje. To efekt napaści Rosji na Ukrainę. Niemiecki koncern kontynuując prace naraziłby się władzom swojego państwa, jak i groziłyby mu retorsje z innych krajów, dołączyły wsparły sankcje na Rosję.

Zdaniem analityków krok RusChimAlians jest pełen desperacji. Walcząc z Linde, Rosjanie najpewniej spisali już na straty inwestycję, a zainwestowane tam miliardy nie zostaną już odzyskane.

Raz, że Moskwa nie dysponuje technologią, by wybudować odpowiednie instalacje, dwa że pod zajęciu majątku poważne firmy (w branży wielkich spółek jest tylko kilka) mogą nie być skore do współpracy.

Kres marzeń o wielkim gazowo-chemicznym molochu

Projekt przewidywał powstanie instalacji do produkcji związków chemicznych w sąsiedztwie największego nad Bałtykiem i czołowego w Europie zakładu skraplania gazu ziemnego.