Sprawdza się autorska instalacja wychwytywania CO2 Ciechu

W zakładzie produkcji sody kalcynowanej Ciech w Inowrocławiu zakończono pierwszy etap modernizacji innowacyjnej instalacji wychwytywania dwutlenku węgla. Owocuje to odzyskiem do 6 tys. ton CO2 rocznie.

Modernizacja instalacji pozwala też na zmniejszenie wolumenu odpadów produkcyjnych oraz surowców wykorzystywanych do produkcji koksu i kamienia wapiennego.

Instalację opracowali – w toku trwającej pięć lat współpracy - naukowcy z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i specjaliści z Ciechu. Jej budowa zakończyła się w 2019 r. Pilotażowo instalację do zawracania CO2 uruchomiono dwa lata temu, a w 2021 r. została wdrożona w ruchu ciągłym w fabryce w Inowrocławiu.

Kolejne plany dotyczącą udoskonalenia instalacji i mogą pozwolić zwiększyć skalę odzyskiwania CO2 do 10 tys. ton rocznie. Zarząd Ciechu analizuje możliwości wprowadzenia analogicznych rozwiązań na instalacjach w pozostałych zakładach sodowych grupy.

„Zmniejszenie emisji CO2 to wymierne korzyści dla środowiska, a jednocześnie obniżenie kosztów związanych z zakupem certyfikatów, których cena od lat systematycznie rośnie” - podkreśla zarząd w komunikacie.

- Prowadzone od lat prace badawcze i inżynieryjne pozwalają na sukcesywne zwiększanie wydajności naszej autorskiej instalacji do wychwytu dwutlenku węgla w procesie produkcji sody - mówi Mirosław Skowron, członek zarządu Ciechu.

Koszt całego projektu wychwytywania CO2 sięgał 15 mln zł. Grupa pozyskała na jego opracowanie i wdrożenie 5 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R).

Wdrożenie tej innowacyjnej technologii w zakładzie w Inowrocławiu jest elementem realizacji planu obniżenia przez Ciech do 2026 roku emisji CO2 o 30 proc., co zapisano w strategii ESG Ciechu zaprezentowanej wiosną 2021 r. Firma zobowiązała się w niej również m.in. do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 r., rezygnacji z węgla w procesie produkcji energii do 2033 r. oraz wdrażania idei gospodarki zamkniętej w codziennej działalności biznesowej.

