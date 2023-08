Stracili słuch przez wadliwe zatyczki. Jest ugoda na 6 mld dolarów

Amerykański koncern chemiczno-farmaceutyczny 3M poinformował o zawarciu ugody w sprawie wypłaty odszkodowania żołnierzom i weteranom wojennym armii Stanów Zjednoczonych, którzy w wyniku używania wadliwie wyprodukowanych zatyczek do uszu stracili słuch.

To postępowanie sądowe trwało prawie siedem lat i zakończyło się zawarciem pozasądowej ugody pomiędzy koncernem 3M i żołnierzami oraz weteranami armii amerykańskiej, którzy podczas służby stosowali wadliwe zatyczki do uszu.

W 2016 roku jeden z tak zwanych sygnalistów, zatrudnionych wcześniej w zakładzie produkującym specjalistyczne zatyczki do uszu, przekazał publicznie informację, dotyczącą możliwości trwałego uszkodzenia słuchu lub ograniczonej głuchoty u osób, które miały na wyposażeniu tak zwane dwustronne zatyczki.

3M ponad 20 lat temu przejął producenta zatyczek i dzięki temu dostał lukratywny kontrakt od rządowej agendy zajmującej się zamawianiem wyposażenia dla wojska. Zatyczki Combat Arms stosowano w czasie realizacji misji w Iraku i Afganistanie, ale także na poligonach podczas ćwiczeń.

W 2015 roku wstrzymano ich produkcję, ale nadal miliony sztuk zalegały w magazynach. Jednak już w 2016 roku zostały złożone pierwsze pozwy ze strony poszkodowanych, którzy przedstawiali w sądzie dokumenty medyczne wskazujące na znaczną utratę słuchu, utrzymujące się bóle uszu i głowy.

Koncern 3M produkował zatyczki do uszu, które mogły powodować utratę słuchu

Koncern nie przyznawał się początkowo do winy i wystąpił do sądu o możliwość skorzystania z objęcia go rządowym immunitetem, który przysługuje podmiotom realizującym zamówienia na potrzeby sił zbrojnych. Sąd rejonowy na Florydzie odrzucił taką możliwość. W kilkuset przypadkach orzeczono winę producenta, ale były też rozstrzygnięcia niekorzystane dla skarżących.

Liczba indywidualnych i zbiorowych pozwów w sprawie odszkodowań lawinowo rosła, dlatego wyznaczono jurysdykcję stanu Floryda do całościowego rozstrzygnięcia tej sprawy. W czerwcu minionego roku sędzia sądu okręgowego uznał, że strony sporu powinny jak najszybciej rozpocząć procedurę mediacyjną mającą na celu ustalenie ewentualnej wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu.

Koncern zdecydował się zawrzeć ugodę pozasądowa i wypłacić około 6 miliardów dolarów odszkodowania

Po miesiącach negocjacji udało się ostatecznie osiągnąć porozumienie dotyczące około 260 tysięcy poszkodowanych żołnierzy. Zgodnie z podpisanym zobowiązaniem koncern 3M przekaże na specjalny fundusz powierniczy około 6 miliardów dolarów jako zadośćuczynienie. Ugoda oznacza wycofanie pozwów i zamknięcie prowadzonych spraw. Wysokość ekwiwalentu uzależniona będzie od stopnia orzeczonego uszkodzenia słuchu. Wypłaty następować będą stopniowo w ciągu najbliższych miesięcy.

Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie wadliwych zatyczek została bardzo dobrze przyjęta przez rynek. W notowaniach przed sesją na Wall Street akcje 3M wzrosły dziś o ponad 5 procent.