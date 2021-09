Świetne półrocze Ciechu

To było bardzo dobre półrocze drugiego co do wielkości producenta sody w Europie. Grupa Ciech zarobiła w tym okresie na czysto prawie sześć razy więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ożywienie gospodarcze widoczne jest także w biznesie produkcji krzemianów. Pozycję Grupy Ciech jako największego dostawcy krzemianów sodu w Europie umocni ukończenie budowy nowego pieca o wartości 80 mln złotych, która ma zakończyć się przed końcem 2021 roku.Skutkami pandemii relatywnie najpóźniej został dotknięty biznes opakowań szklanych, szczególnie w obszarze produkcji lampionów do zniczy, co związane było m.in. z zamknięciem cmentarzy jesienią 2020 roku. Spowodowało to zmniejszenie sprzedaży i wzrost zapasów u klientów. Mimo wcześniejszych komplikacji, rynek jednak obecnie systematycznie się odbudowuje.Jak to przełożyło się na wyniki firmy?Przychody firmy w pierwszym półroczu wyniosły ponad 1,695 mld złotych. Rok wcześniej było to nieco ponad 1,48 mld zł.Zysk netto firmy wyniósł aż 192,29 mln zł, podczas gdy przed rokiem było to tylko niespełna 34,02 mln zł.Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł niespełna 237,85 mln zł. Przed rokiem było to niemal dwa razy mniej, bo niespełna 119,36 mln zł.Ciech to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją zwłaszcza w sodzie. Swoje produkty spółka sprzedaje do ponad stu krajów.