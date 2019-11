Świetne wyniki finansowe Grupy Azoty

Narastająco od początku roku Grupa Azoty w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. zanotowała 8,67 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wobec 7,2 mld zł po trzech kwartałach 2018 roku (wzrost o 20,4 proc.). Jej zysk netto miał wartość 455,9 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie przed rokiem 7,7 mln zł, czyli wzrósł prawie 60 razy. Od początku roku Grupa Azoty miała też 641,1 mln zł zysku operacyjnego (72,1 mln przed rokiem).

10 lipca Grupa Azoty Kędzierzyn wprowadziła do oferty plastyfikatory specjalistyczne Adoflex i Oxovilen. To kolejny etap rozwoju kędzierzyńskiego Segmentu OXO, opartego na budowie gamy nieftalanowych, specjalistycznych produktów.19 września jednostka dominująca, Grupa Azoty Police oraz PDH Polska podpisały z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation porozumienie dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego „Polimery Police”. Ci współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w projekt łącznej 130 mln USD.Innym ważnym wydarzeniem w grupie było przystąpienie przez Grupę Azoty Kędzierzyn realizacji kluczowego projektu mającego zapewnić bezpieczeństwo energetyczne tej spółki i mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Umożliwi on wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z procesu produkcji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej, czyli rezygnację z budowy kolejnego kotła węglowego, co pozwoli zaoszczędzić blisko 200 mln zł i zmniejszy bieżące koszty operacyjne o około 30 mln zł w skali roku. Zakończenie projektu planowane jest w 2021 r.Patrz też: Azoty zaktualizowały harmonogram oferty publicznej akcji na Polimery Police Wydarzeniem, jakie nastąpiło po „dacie bilansowej”, jest złożenie 7 października przez jednostkę dominującą oraz Tauron Polska Energia wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dotyczącego utworzenia wspólnego przedsiębiorcy. Ta spółka celowa nie będzie prowadzić działalności o charakterze komercyjnym, tj. nie będzie prowadzić sprzedaży towarów ani usług. Chodzi o zgazowanie węgla.