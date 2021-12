Synthos przejął niemiecki zakład kauczuku

Grupa Synthos sfinalizowała pierwszego grudnia przejęcie od Trinseo zakładu w niemieckim Schkopau. Jednocześnie z zakończeniem przejęcia Synthos przyjął strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada m.in. całkowite odejście od węgla do 2028 roku i redukcję emisji gazów cieplarnianych o 28 proc. do 2030 roku.

- Zakład w Schkopau umożliwi Synthosowi wykorzystanie całej gamy zaawansowanych technologicznie kauczuków styrenowo-butadienowych (SSBR), łącznie z funkcjonalizowanymi kauczukami styrenowo-butadienowymi, stosowanymi głównie w zaawansowanych technologicznie oponach o niskich oporach toczenia (co oznacza mniejsze zużycie paliwa i emisję spalin), w tym oponach do samochodów elektrycznych - powiedział Zbigniew Warmuz, prezes Synthos.Przejęcie zakładu w Niemczech stanowi największą część z zaplanowanych 1,2 mld dol. wydatków inwestycyjnych Grupy Synthos do 2025 roku. Drugą największą inwestycją jest trwająca budowa bloku gazowo-parowego CCGT w Oświęcimiu za prawie 120,5 mln dol.Grupa Synthos stale rozwija się nie tylko poprzez przejęcia, ale także rozwój organiczny. Synthos wkrótce rozpocznie inwestycję w instalację do ekstrakcji butadienu w Płocku o mocy produkcyjnej 120 tys. ton rocznie. Jej uruchomienie planowane jest na rok 2024.Jednocześnie z zakończeniem przejęcia zakładu w Schkopau, Synthos przyjął strategię zrównoważonego rozwoju, która zakłada: całkowite odejście od węgla i redukcję emisji gazów cieplarnianych o 28 proc. do 2028 roku, osiągnięcie zeroemisyjności w 2050 roku i wytwarzanie 100 proc. produktów o charakterze zrównoważonym do 2030 roku. Firma planuje też zwiększenie udziału surowców odnawialnych w bazie surowcowej, zmniejszenie zużycia energii i mediów do 2030 roku. Dla osiągnięcia tych celów Synthos stawia na inwestycje w nisko- i zero-emisyjne źródła energii oraz rozwijanie innowacyjnych produktów pozwalających na zmniejszenie śladu węglowego w budownictwie, transporcie oraz rolnictwie.