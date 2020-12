Synthos w Polskiej Strefie Inwestycji. Wyda 65 mln zł

Krakowski Park Technologiczny wydał trzy decyzję o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Otrzymały je: spółka chemiczna Synthos Dwory 7 oraz dwie firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw: Navigal i Unimetal Recycling. Ich łączne nakłady to ponad 78 mln zł.

Krakowski Park Technologiczny (KPT), który wcześniej zarządzał specjalną strefą ekonomiczną, przejął obowiązki zarządzania Polską Strefą Inwestycji (PSI) na terenie województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie); wydaje decyzje o wsparciu dla inwestorów na tych obszarach.

Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora KPT poinformowała w poniedziałek, że największą inwestycją, która otrzymała wsparcie jest przedsięwzięcie spółki Synthos Dwory 7, należącej do grupy kapitałowej Synthos, jednego z największych producentów surowców chemicznych w Polsce.

Kosztem 65 mln zł zamierza ona wybudować w Oświęcimiu nowy budynek produkcyjny oraz rozbudować i zmodernizować dotychczasową infrastrukturę. Dzięki temu spółka zwiększy zdolności produkcyjne o ok. 17 tys. ton rocznie i zaoferuje nowe produkty - ekologiczne dyspersje oraz kleje do drewna.

Z kolei firma Navigal działająca w sektorze nowych technologii zainwestuje 5,1 mln zł na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, które wynajmie biuro w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego. Będzie tam realizować projekt mający na celu rozbudowę własnych systemów wspierających rozwój branży e-commerce.

Decyzję o wsparciu otrzymała także firma Unimetal Recycling z siedzibą w Trzebini, który zamierza postawić nowy budynek produkcyjny z częścią biurową, wyposażony w dodatkowe maszyny oraz urządzenia do przetwórstwa katalizatorów. Spółka zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości blisko 8,5 mln zł

Jak wskazała Sadowska, jest to kolejna inwestycja tej firmy - korzysta ona już z ulg podatkowych w ramach zezwoleń na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.

"To kolejna reinwestycja w tym roku, bardzo się cieszę, że firmy wracają do nas. Oznacza to, że ulgi podatkowe rzeczywiście wspierają rozwój przedsiębiorstw, także tych małych" - zaznaczyła przedstawicielka KPT.

W tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 26 decyzji o wsparciu firm w oparciu o przepisy dotyczące Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy zadeklarowali w tym czasie ponad 888 mln zł nakładów na inwestycje i utworzenie 532 miejsc pracy. Wśród firm, które otrzymały w tym roku decyzje o wsparciu, przeważają firmy polskie oraz mali i średni przedsiębiorcy.