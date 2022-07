System kaucyjny szansą dla firm przetwarzających plastik

Jak zapowiedział niedawno wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba, wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania plastikowe jest przesądzone. Nie oznacza to, że nie budzi sprzecznych opinii. Czołowa firma z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych Ergis uważa, że system się nam opłaci.

System kaucyjny dobrze sprawdził się w wielu krajach.

Wyzwaniem z nim związanym są wysokie nakłady potrzebne do jego wdrożenia.

Dla odbiorców odpadów plastikowych system będzie oznaczał większą ilość surowca.

System kaucyjny najdłużej obowiązuje w Szwecji. Tam działa on bowiem już od niemal czterech dekad. Na terenie Unii Europejskiej system kaucyjny nie jest rozwiązaniem obowiązkowym.

Obecnie obowiązuje on ponad 130 mln mieszkańców Wspólnoty w 11 krajach. Sztandarowym przykładem są tu Niemcy, gdzie został on przyjęty już w 2003 roku. Efekt to poziom zwrotu opakowań sięgający 97 proc.

Inny z naszych sąsiadów Litwa wprowadziła go w 2016 roku, osiągając poziom zwrotu na poziomie 92 procent. Korzyści są oczywiste, stąd jego zastosowanie rozważają kolejne kraje, jak Hiszpania, Portugalia, Austria czy Łotwa.

Firmom się opłaci

Jak z punktu widzenia Ergis system kaucyjny wpłynąłby na działalność firmy?

- Na całe zagadnienie należy patrzeć w szerszym kontekście, jakim jest gospodarka odpadami, gdzie system kaucyjny stanowi istotne uzupełnienie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta - mówi nam Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Ergis.

Z danych Unii Europejskiej wynika, że kraje, gdzie obowiązuje dobrze wdrożony system kaucyjny, osiągają poziom zwrotu opakowań powyżej 90 procent. Tam, gdzie go nie ma, jest to około 70 procent, więc korzyści środowiskowe z jego wprowadzenia są oczywiste.

Zresztą jak mówi wiceminister Ozdoba, system kaucyjny nie jest kosztem, tylko jest elementem związanym z opakowaniem. Mówienie o jakimkolwiek wzroście cen jest absolutnie chybione.

Jak system wpłynie na firmy. Prezes Nowicki nie kryje, że dla Ergisu będzie korzystny.

- Dla nas dobry system kaucyjny oznacza zwiększenie masy surowca do dalszego przerobu pochodzącego z odzysku. Jako firma dbamy o to, by Gospodarka Obiegu Zamkniętego nie pozostawała tylko hasłem i dlatego już od 15 lat stosujemy regranulat jako surowiec dla naszych wyrobów. Nie inaczej jest obecnie, gdy wprowadziliśmy do naszego portfolio nowy produkt, gdzie surowcem do ich wytworzenia jest w co najmniej 30 procentach regranulat. Jest to też odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez naszych klientów, którzy coraz większą wagę przywiązują do bycia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym - podkreśla menadżer.

Nie tylko w różowych barwach

Jednak choć niewątpliwie system kaucyjny wpłynie na poprawę czystości środowiska, to zarazem ma i swe wady.

- Nie jest on tani. Oznacza to między innymi instalację odpowiednich urządzeń (automatów) do przyjmowania zużytych opakowań tak, by pokrywały praktycznie cały kraj. Łączne koszty takiego rozwiązania w Polsce mogą sięgnąć ponad 20 mld złotych, dlatego potrzebny jest czas na jego wprowadzenie, szacowany na dwa lata. Dla firm - wytwórców opakowań mogą pojawić się koszty typu inwestycyjnego, jak konieczność oznaczania opakowań określonymi etykietami przyznaje Nowicki.

Z drugiej strony należy pamiętać, że dzięki systemowi kaucyjnemu, znacząco zwiększy się masa surowca z odzysku, zawracanego do ponownego przerobu.

Dzisiaj, jak przyznaje branża przetwórcza, mamy do czynienia z sytuacją dość paradoksalną, gdy cena surowca pierwotnego (tzw. virgin plastic) jest niższa, niż tego z odzysku. Dlatego od wielu lat przetwórcy tworzyw, których jestem przedstawicielem, również jako prezes Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych, od lat apelują o system kaucyjny.