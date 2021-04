Szczepionki na koronawirusa firmy Johnson & Johnson już w Polsce

Jednodawkowa szczepionka firmy Johnson&Johnson jest czwartym dopuszczonym w Unii Europejskiej preparatem. Dzisiaj pierwsza dostawa tej szczepionki dotarła do Polski. Jest to ok. 120 tys. dawek.

Jest to pierwsza dostawa szczepionek tego producenta na teren Polski.

W Polsce szczepienia na koronawirusa odbywają się obecnie trzema dwudawkowymi preparatami.

Chodzi o szczepionki Pfizera, Moderny oraz AstraZeneca.

Kolejny preparat w walce z koronawirusem