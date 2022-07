Szczepionki trzeba przeprojektować. „Roznosi się najgorsza wersja COVID-19”

Oryginalne szczepionki przeciw COVID-19, najpierw jako seria dwudawkowa, a następnie jako boostery, chroniły przez ostatnie 18 miesięcy przed chorobą, hospitalizacją i śmiercią. Ale wirusy ewoluują i szczepionki też powinny się zmieniać. Wariant BA.5 jest tym, którym należy się martwić - twierdzą eksperci amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków.

Nieszczepieni Amerykanie dwukrotnie częściej niż zaszczepieni mają pozytywny wynik testu na COVID-19 i sześć razy częściej umierają z powodu tej choroby.

Łącznie blisko spokrewnione odmiany koronawirusa BA.4 i BA.5 wywołują obecnie większość nowych przypadków COVID-19 w USA.

BA.5 wkrótce pojawi się na całym świecie, należy więc przyspieszyć prace, by następna wersja szczepionki była dostosowana do walki z tym wariantem – stwierdza FDA.

- To najgorsza wersja koronawirusa, jaką widzieliśmy - ocenia Eric Topol, założyciel Scripps Research Translational Institute.

Łącznie blisko spokrewnione ze sobą warianty koronawirusa BA.4 i BA.5 wywołują obecnie większość nowych przypadków COVID-19 w USA. Zgodnie z najnowszymi danymi Centers for Disease Control and Prevention, BA.5 rozprzestrzenia się znacznie szybciej (36,6 proc. zakażeń) niż BA.4 (15,7 proc.) i na początku lipca będzie dominującą odmianą w USA.

Pod koniec kwietnia BA.5 trafił do Portugalii. Do czerwca każdego dnia na COVID-19 umierało więcej Portugalczyków niż podczas zimowego szczytu Omikrona. Portugalia ma większą populację seniorów (23 proc.) niż Stany Zjednoczone (16 proc.), ale wskaźnik szczepień wynosi tam 87 proc., w porównaniu do zaledwie 67 proc. w USA. Natomiast stopa wzmocnienia trzecią szczepionką w Portugalii jest prawie dwa razy wyższa niż w Stanach Zjednoczonych.

Producenci szczepionek muszą przyspieszyć prace

Wskaźniki zakażeń i hospitalizacji rosną w większości pozostałych krajów Europy. Biorąc pod uwagę, że BA.5 wkrótce pojawi się na całym świecie, należy przyspieszyć prace, by następna wersja szczepionki była dostosowana do walki z tym wariantem - stwierdza FDA.

Rynek czeka na pojawienie się obiecującej szczepionki mRNA firmy Novavax. Tymczasem Pfizer i Moderna rozpoczęły badania kliniczne przeprojektowanych szczepionek, ale wzmacniacze są zoptymalizowane do przeciwdziałania nieistniejącemu już BA.1, a nie mającemu wkrótce dominować BA.5. Według danych przedstawionych przez firmę Pfizer, ich dotychczasowy booster wygenerował znacznie niższy poziom przeciwciał neutralizujących BA.4 i BA.5 niż BA.1.

Znajdujemy się w sytuacji braku prób na ludziach - przeprowadzono tylko próby na zwierzętach i testy laboratoryjne. Dla niektórych może to zabrzmieć przerażająco, ale organy regulacyjne stosują przyspieszony proces, aby każdego roku aktualizować szczepionkę. Nie ma natomiast podstaw do tego, że drobne poprawki mRNA sprawią, iż zmienione szczepionki Pfizera i Moderny będą mniej bezpieczne - donosi serwis yahoo.com.