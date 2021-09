Sztandarowa inwestycja Ciechu już w rozruchu

Nowa warzelnia soli Ciechu w niemieckim Stassfurcie to nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych polskiej spółki. To także wkroczenie w nowy asortyment, produktów wysokomarżowych. O tym, co w zakładzie się dzieje, mówił WNP.PL podczas Europejskiego Kongrsu Gospodarczego prezes Grupy Ciech Dawid Jakubowicz.