Szykuje się przełom w produkcji jednego z najbardziej pożądanych metali

Lit jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych metali. I choć jest również bardzo rozpowszechniony, to jego produkcja jest żmudna i bardzo czasochłonna. Jednak w produkcji metalu wykorzystywanego w elektromobilności szykuje się przełom.

Rynek litu jest bowiem bardzo ciekawy. W odróżnieniu od innych metali, notowania tego pierwiastka w transakcjach odgrywają śladową rolę. Jego konsumenci kupują zwykle pierwiastek bezpośrednio od firm producenckich lub je reprezentujących. Obecnie cena tony litu (dokładnie 99,5 proc. Li2CO3 - węglan litu) to około 28,5 tys. zł. A warto dodać, że jeszcze rok wcześniej było to około 42 tys. zł.Obecny spadek cen to przede wszystkim efekt ogromnych inwestycji w produkcję litu. Szczególne miejsca w planach inwestycyjnych koncernów zajmuje solnisko Salar de Uyuni w Boliwii - zwane największym lustrem na świecie i będące jednym z najbardziej płaskich obszarów naszej planety. Według szacunków specjalistów, zawiera ono od 14 do nawet ponad 20 mln ton litu. W perspektywie kilku lat ma ono być dawcą nawet ponad 100-200 tys. ton litu rocznie.A to ważna informacja, bo niższa cena litu będzie korzystna dla klientów. Ten pierwiastek jest bowiem masowo - jak już pisaliśmy - wykorzystywany w bateriach. Dla przykładu, Nissan Leaf zawiera około 4 kg czystego litu (cena dużo wyższa niż węglanu tego pierwiastka). Jeszcze więcej tego metalu potrzeba do baterii Tesli.