Szykuje się wielka chemiczna fuzja

Abu Dhabi i austriacki koncern petrochemiczny OMV badają możliwość połączenia swoich spółek zależnych: Borouge i Borealis. Jeśli doszłoby do fuzji, powstałby wielki koncern chemiczny i producent tworzyw sztucznych wart ponad 30 miliardów dolarów.

Współpraca i zacieśnienie związków pomiędzy obiema firmami wydaje się być naturalnym krokiem. Obecnie OMV posiada 75 proc. udziałów w Borealis, podczas gdy państwowe Abu Dhabi National Oil Company posiada pozostałe 25 proc. udziałów. ADNOC posiada również 25 proc. udziałów w OMV.

Z kolei większościowymi udziałowcami Borouge są ADNOC i Borealis.

Połączenie obu firm uporządkowałoby kwestie właścicielskie, ale przede wszystkim mogłoby zagwarantować dalszy ich rozwój.

ADNOC zagwarantowałby dostawy kluczowych surowców, a Borealis dobrze rozwiniętą produkcję tworzyw sztucznych.

Fuzja przyniosłaby liczne oszczędności m.in. w sferze marketingu, jak i sprzedaży. Połączona firma mogłaby także więcej przeznaczać na badania i rozwój.

Na razie kwestia ewentualnego połączenia jest we wstępnej fazie. Jednak ze względu na wieloletnia współpracę obu firm, jeżeliby doszłoby do fuzji to mogłaby ona zdaniem analityków być przeprowadzona bardzo szybko.