Ta globalna firma pokazuje w Polsce, jak produkować bez odpadów

Żaden odpad w zakładach 3M nie trafia na składowisko, tylko jest przetwarzany – mówi w rozmowie z WNP.PL dyrektor zarządzający 3M w regionie Europy Wschodniej Radosław Kaskiewicz.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Oczekiwania klientów 3M dotyczą produkcji, która nie wpływa negatywnie na klimat i środowisko. Myślenie o zrównoważonym wytwarzaniu pojawia się już na etapie projektowania.

Pojęcie odpadu jest wycofywane z firmowego słownika. Zamiast niego jest surowiec nadający się do ponownego wykorzystania .

O produkcji neutralnej dla klimatu będziemy rozmawiać na konferencji PRECOP27, która odbędzie się 18-19 października w Katowicach. Wydarzenie poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Rejestracja na wydarzenie właśnie trwa.

Na czym opiera się w państwa firmie strategia zrównoważonej produkcji?

- 3M Company to globalny koncern, który w swojej ofercie posiada około 60 tysięcy produktów dla niemalże każdej branży, z czego ponad 12 tysięcy wytwarzanych jest w Polsce. Spółka jest jedną z 30 firm indeksowanych przez Dow Jones Industrial Average.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wpisane w długofalową strategię firmy i opierają się na trzech filarach: nauki dla klimatu, nauki dla obiegu zamkniętego i nauki dla społeczności.

Niezależnie od sektora, widzimy, że wszędzie oczekiwania klientów podążają w kierunku odpowiedzialnej działalności i proklimatycznych rozwiązań, a trend ten będzie tylko przyspieszał. 3M działa w zgodzie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) i wdraża założenia swojej strategii we współpracy z partnerami na różnych poziomach, zarówno globalnym, jak i lokalnym.

Działalność naszej firmy w Polsce jest odbiciem światowych standardów i naturalnym przedłużeniem polityki ESG, a wspomniane rozwiązania stosowane są również w polskich fabrykach i biurach.

Czy można przyjąć, że jednym z najważniejszych wyzwań jest wykorzystanie plastiku z recyklingu?

- Jednym z celów środowiskowych 3M do 2025 roku jest zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej o 56,7 tysięcy ton (to 5-krotność wagi wieży Eiffla) na rzecz materiałów pochodzących z recyklingu, bioplastików.

Nasza firma wprowadziła do swojego portfolio konsumenckiego nowe produkty z odzysku lub oparte o tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego, jak gąbka Scotch-Brite wykonana w 75 procentach z plastiku powstałego z recyklingu i dystrybuowana w opakowaniach wykonanych w 100 procentach z surowców wtórnych, nadających się do ponownego przetworzenia.

Minimalizowanie zużycia plastiku na opakowania pozwala na ogromne oszczędności

3M minimalizuje także użycie plastiku w opakowaniach produktów. Na przykład w zakładach we Wrocławiu ograniczono ilość materiałów zabezpieczających i redukuje się gramaturę folii, co samo w sobie daje oszczędność o co najmniej kilka ton plastiku rocznie. Dodatkowo 3M zrezygnowało na przykład z plastikowych opakowań wkładek przeciwhałasowych, wprowadzając opakowania tekturowe typu Pillow Pack. Pozwala to zredukować wykorzystanie plastiku o kolejnych kilkadziesiąt ton rocznie.

A recykling na tak zwanym wstępnym etapie produkcji?

- Wszystkie zakłady 3M w Polsce osiągnęły już cel wynikający z globalnego planu „zero landfill”. Oznacza to, że żaden odpad nie trafia bezpośrednio na składowisko, tylko jest przetwarzany. W fabrykach funkcjonuje również nowoczesny cyfrowy system planowania, który pomaga ograniczyć ilość odpadów powstających przy produkcji.

Nasza firma w celu zmniejszenia generowania odpadów produkcyjnych wykorzystuje je w innych produktach, poprzez regranulację i ponowne zawracanie do procesu produkcyjnego jako substrat.

Przykładowo – poprzez przemiał i użycie niewykorzystanych skrawków polietylenu do zapięć w hełmach 3M, redukuje się odpady w skali kilku ton rocznie. Z kolei w przypadku zapięć w słuchawkach czy elementów montażowych przyłbic 100 proc. regranulatu POM (Polioksymetylenu), pochodzącego m.in. z wadliwych produktów, jest przetwarzane i zawracane do obiegu.

Gospodarka obiegu zamkniętego oznacza dla 3M zero odpadu trafiającego na składowiska

Globalnie, 3M wykorzystuje również recykling podczas powstawania nowych produktów, łącząc innowację z ekologią. Popularny materiał 3M Thinsulate Featherless, wykorzystywany w kurtkach zimowych, zamiast gęsiego puchu, jest wykonany w 100 proc. z poliestru pochodzącego z recyklingu.

Oszczędności energii elektrycznej także przyczyniają się do tworzenia obrazu firmy szczególnie dbającej o sprawy klimatu?

- Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w dobie słabej dostępności surowców to jest wyzwanie.