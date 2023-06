Ta spółka zdobyła 70 mln zł na recykling opon

Spółka Contec, zajmująca się przerabianiem i odzyskiwaniem opon, pozyskała aż 23 mln zł od firmy Pruszyński, zamykając tym samym całą rundę finansowania kwotą 70 mln zł.

- Kapitał pozyskany w pierwszym etapie rundy (lead investor - HiTech ASI, którym zarządza VINCI – spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego oraz follow-on od dotychczasowego akcjonariusza Warsaw Equity Group) ma zostać przeznaczony na rozbudowę zakładów w Szczecinie – czytamy w informacji prasowej firmy Contec.

Z kolei środki pozyskane w drugim etapie od kolejnych inwestorów - producenta blaszanych dachówek firmy Pruszyński oraz Mariusza Machcińskiego przeznaczone zostaną na dalszą ekspansję - kupno działek pod kolejne zakłady, oraz intensyfikację działań badawczo-rozwojowych.

- To jedna z największych inwestycji w sektor Clean Tech w Europie w 2023 roku – mówi Krzysztof Wróblewski, prezes zarządu Contec. - Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że ponowne wykorzystanie surowców to konieczność, a gospodarka cyrkularna to nowa rzeczywistość, posiadająca zarazem olbrzymi potencjał biznesowy. My jako Contec jesteśmy partnerem przyspieszającym zieloną transformację i zamykanie obiegu surowców. Cieszę się, że inwestorzy widzą potencjał spółki i podzielają naszą wizję wykorzystywania opon niezdatnych do dalszej eksploatacji jako zrównoważonych surowców dla przemysłu – dodaje.

Pruszyński dąży do osiągnięcia celów gospodarki obiegu zamkniętego

Pruszyński, inwestując w firmę Contec, dąży do celu budowy gospodarki obiegu zamkniętego. - Chcemy być częścią gospodarki cyrkularnej – inwestycja w spółkę Contec to kolejny etap tego planu. Konsekwentnie zmieniamy swoje otoczenie i działania w kierunku energii odnawialnej i recyklingu. Niwelujemy swój ślad węglowy m.in. poprzez przekierowanie choć części swoich wyrobów do sektora ekowydajnego budownictwa - stwierdził Krzysztof Pruszyński, twórca marki Blachy Pruszyński.

Contec po modernizacji zakładów chce przerabiać 30 tys. opon rocznie

Modernizacja zakładów Contec ma się zakończyć w 2024 roku, wtedy spółka będzie mogła przerabiać 30 tys. opon rocznie, co stanowi trzykrotność obecnych mocy produkcyjnych. Modernizacja ma umożliwić również zwiększone możliwości odzyskiwania sadzy z opon nawet na poziomie 80 proc. – twierdzi Krzysztof Wróblewski, prezes zarządu Contec.