Tak drogo w chemikaliach nie było jeszcze nigdy

Rok temu ceny surowców do produkcji tworzyw sztucznych zanotowały bezprecedensowy spadek. Teraz nie ma po nim śladu, surowce są drogie jak nigdy, a końca wzrostów nie widać... Dla branży to poważny problem.

Zapłacą klienci

Zresztą o wyjątkowym zawirowaniu na rynku surowców dla chemii i przemysłu przetwórczego chemikaliów mówi także Jakub Szkopek, analityk DM mBanku. Już w pierwszym kwartale na wynikach np. Grupy Azoty ważyła sytuacja na rynku surowcowym.Dobrym przykładem zamieszania jest to, co działo się na rynku polimerów. W pierwszym kwartale 2021 r. pojawiło się kilkanaście informacji o "sile wyższej" (niemożność realizowania dostaw przez producentów w wyniku przyczyn od nich niezależnych – m.in. Sabic, Total, Indorama, Ineos i inni) i dodatkowych problemach technicznych u globalnych producentów surowców.Jakby tego było mało, do tych złych informacje dochodziły kolejne... Wciąż czkawką odbijają się na rynku blokada Kanału Sueskiego czy zatrzymanie instalacji w Teksasie z powodu warunków atmosferycznych (ostra, niespotykana wcześniej zima w tym stanie). Nadzwyczajne sytuacje tego typu dodatkowo pogłębiły niewesoły (ceny) stan rzeczy.Efektem był niedobór materiałów (surowców) na rynku, a w konsekwencji - dynamiczny wzrost cen monomerów - wcześniej również nieobserwowany. Nagły i niedający się przewidzieć ciąg zdarzeń wywindował ceny surowców do najwyższego poziomu w historii.Niestety wiele wskazuje, że wysokie ceny surowców przełożą się na ceny produktów. Wiele firm nie stać na utrzymywanie poziomu cenowego, zwłaszcza że ubiegły rok dla wielu był trudny.Na przykład producenci folii podnieśli ceny o około 20 proc. Więcej nie było możliwe, bo rynek nie był w stanie zaakceptować wyższego poziomu cen.Czy obecnemu skokowi cen można byłoby jakoś zaradzić? Po raz kolejny pojawia się problem bezpieczeństwa dostaw surowców i związanego z tym zaplecza logistycznego. Według specjalistów po prostu większa produkcja w Europie z pewnością stabilizowałaby ceny.