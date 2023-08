Takie przychody zanotował KGL

KGL szacuje przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2023 roku na ok. 282,8 mln zł, co oznacza spadek o 19 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie.

W segmencie produkcji opakowań dla sektora spożywczego odnotowano wzrost przychodów na poziomie 3 proc., do 220,5 mln zł, natomiast w segmencie dystrybucji granulatu tworzyw sztucznych przychody spadły o 54 proc. do 62,4 mln zł.

Spółka poinformowała, że jednym z głównych czynników mających bezpośredni wpływ na wysokość przychodów, są ceny surowców wykorzystywanych do produkcji oraz będących towarem oferowanym w dystrybucji, które w pierwszym półroczu 2023 roku były znacząco niższe niż w poprzednich okresach.

W segmencie działalności dystrybucyjnej w ujęciu ilościowym nastąpił spadek sprzedanych wolumenów. Jak wskazano, spadki odnotowano w większości branż, na rzecz których KGL sprzedaje granulaty tworzyw sztucznych, tj. AGD, automotive, budowlana, wyposażenia wnętrz i inne.

Z kolei w segmencie działalności produkcyjnej zapotrzebowanie ilościowe na wyroby wytwarzane przez KGL utrzymało się na stabilnych poziomach.

KGL prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych w obszarze produkcji folii i opakowań dla sektora spożywczego oraz dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Spółka dokłada wszelkich starań aby sprostać większości oczekiwań klientów (oraz regulatorów rynku) w zakresie zdolności produktów do pełnego recyklingu, maksymalizacji użycia recyklatów czy też, tam gdzie to możliwe, redukcji ich wagi (ograniczenia plastiku).