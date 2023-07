Takiej stacji paliw jeszcze nie było

Pierwsza komercyjna stacja tankowania wodoru została uruchomiona w Nowej Południowej Walii w Australii. Technologię dostarcza brytyjska firma Haskel, we współpracy z australijskim Coregas.

Haskel dostarczył Coregas swoje gotowe rozwiązanie stacji tankowania wodoru GENO, zaprojektowane z myślą o bardzo wymagających profilach tankowania i zapewniające napełnianie z możliwością dostarczania 400 kg wodoru dziennie.

Dostawy wodoru do stacji będą odbywać się lokalnie

System GENO będzie pobierał wodór z zakładu produkcyjnego, sprężał go do poziomu 350 barów, a następnie transportował do dystrybutora na stacji tankowania pojazdów oddalonego o 50 metrów. Oczekuje się, że technologia sprężania będzie miała taką samą łatwość tankowania, jak tradycyjne stacje tankowania ropy naftowej i oleju napędowego.

Stewart Anderson, kierownik ds. rozwoju biznesu wodorowego i sprzedaży technicznej (APAC) w firmie Haskel, cytowany przez portal h2-view, powiedział: - Cieszymy się, że możemy współpracować przy tym przełomowym projekcie, wnosząc do Port Kembla nasze bogate doświadczenie w zakresie gazu pod wysokim ciśnieniem i wiedzę specjalistyczną w sektorze mobilności wodorowej.

Z kolei Alan Watkins, dyrektor generalny Coregas w Australii, zaznaczył: - System wodorowy Haskel obejmuje wiodące na świecie urządzenia do sprężania, przechowywania i dozowania, zaprojektowane i zoptymalizowane specjalnie dla stacji tankowania wodoru. Przejście naszej floty na pojazdy FCEV jest kamieniem węgielnym planu dekarbonizacji firmy – dodał Watkins.