Taniejący gaz wymusił na Azotach obniżkę cen nawozów

Największy krajowy producent nawozów Grupa Azoty od 17 marca obniżyła ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Spółka tłumaczy to dynamicznie zmieniająca się sytuacją na rynku.

Ceny nawozów z Azotów tanieją już drugi raz w tym roku.

Wpływ na obniżkę ma sytuacja na rynku gazu.

Także konkurenci oferowali tańsze nawozy.

Jak tłumaczy firma, decyzja o kolejnej w tym roku, tak znaczącej obniżce cen nawozów Grupy Azoty to m.in. odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania rynkowe i dostosowanie cen produktów do bieżącej sytuacji na rynku surowcowym.

To już trzecia obniżka cen nawozów w ostatnich kilku miesiącach

- Należy podkreślić, że to już trzecia obniżka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. W październiku ubiegłego roku obniżyliśmy ceny nawozów o ok. 1000 zł na tonie, z kolei od lutego tego roku cenniki zostały obniżone o ok. 20-30 proc. – mówi Marcin Kowalczyk, wiceprezes Grupy Azoty, prezes Grupy Azoty Puławy.

Co kryje się za słowami prezesa? Po pierwsze w przypadku nawozów azotowych głównym surowcem jest gaz ziemny. W najprostszych odmianach nawozów jego udział kosztowy sięga nawet 70 proc. Tymczasem ceny gazu w ostatnich miesiącach po tym, jak okazało się, że Europa bez problemów przetrwa obecny rok bez dostaw surowca z Rosji spadają. Stąd też spółka obniżając ceny nawozów, przy jednoczesnym spadku cen gazu, nadal będzie dobrze zarabiała.

Widoczna jest presja cenowa ze strony zagranicznych konkurentów

Zadzwoniliśmy do dwóch hurtowni nawozów, jednej na Mazowszu, drugiej na Dolnym Śląsku. Nasi rozmówcy uważają, że obecne ceny nawozów są wysokie i sprzedaż jest na niższym niż zwykle o tej porze roku poziomie.

Nasz rozmówca z Mazowsza (hurtownia sprzedaje głównie nawozy importowane) zauważa także, że za decyzją Grupy Azoty może stać także wpływ konkurencji zagranicznej. Importowane nawozy sukcesywnie bowiem taniały. Nie były to tak duże jednorazowe spadki jak w przypadku nowego cennika Grupy Azoty, ale zauważalne – po kilkaset złotych na tonie.

Grupa Azoty to największy producent nawozów na krajowym rynku. Firma zajmuje również drugą pozycję w Unii Europejskiej w tym asortymencie – większa jest Yara. Nasza spółka ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.