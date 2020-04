Ten alkohol bije rekordy. 6000 euro za tonę, czyli efekt koronawirusa

To dziś prawdziwa gwiazda w handlu wyrobami chemicznymi. Podczas gdy większość związków chemicznych tanieje ze względu na niskie ceny ropy naftowej i gazu ziemnego oraz zaburzenia popytu, alkohol izopropylowy jest najdroższy w historii. Te związek chemiczny, popularnie zwany IPA, zawdzięcza niebywały sukces pandemii.

Pandemia spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania ze strony producentów środków czystości. A ponieważ pozostali odbiorcy nie chcieli z dostaw zrezygnować, przy braku dodatkowej podaży musiało to spowodować wzrost cen.Jakby tego było mało, znaczącym ośrodkiem produkcji związku jest Wuhan, a więc globalne epicentrum pandemii. Spowodowało to spadek produkcji związku w Chinach. Pojawiły się też bariery logistyczne. Wszystko to złożyło się na dotkliwe braki IPA na rynku.Co dalej będzie się działo z cenami tego alkoholu? Analitycy nie są pewni. Dużo będzie zależało od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja z koronawirusem. Na rynku chińskim (bez dostawy) tonę związku można obecnie kupić za mniej niż 1000 euro. Problem w tym, że związek trzeba jeszcze odebrać, a później dostarczyć do odbiorcy, a to w dobie koronawirusa nie jest łatwe.