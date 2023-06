Nie milkną obawy o użycie w wojnie na Ukrainie broni masowej zagłady. O ile jednak wydaje się, że nawet taktyczna broń jądrowa nie zostanie wykorzystana, o tyle już w przypadku broni chemicznej tej pewności nie ma.

Broni chemicznej używano już w starożytnej Grecji.

Apogeum wykorzystania tego rodzaju walki przypada na I wojnę światową.

Rosji mogłoby się - w pewnych okolicznościach - opłacać wykorzystanie broni chemicznej.

Niedawno strona ukraińska informowała, że rosyjskie wojska użyły broni chemicznej. Tyle że niekorzystny kierunek wiatru miał spowodować, że atak zakończył się fiaskiem, a co więcej - miał porazić jego sprawców.

Nie jest to jednak udokumentowane. Żeby było ciekawiej, o ataku bronią chemiczną ze strony ukraińskiej - również bez dowodów - wcześniej informowali Rosjanie. Obawy o użycie tego rodzaju broni masowej zagłady jednakże istnieją, zwłaszcza że ludzkość używała jej wcale nie rzadko.

Bardzo długa historia użycia broni chemicznej

Choć o broni chemicznej najczęściej dowiadujemy się w szkole - przy okazji lekcji o walkach na froncie zachodnim podczas I wojny światowej - to samo jej wykorzystanie ma znacznie dłuższą historię.

Już Tukidydes, opisując historię wojny peloponeskiej (V wiek przed nasza erą), pisał o użyciu przez Spartan gazów zawierających siarkę. Chociaż z mniejszym lub większym (zwykle tym pierwszym) skutkiem broń chemiczna była wykorzystywana także później, to dopiero pierwsza wojna światowa pokazała, jak może być groźna.

Co ciekawe, pierwsze niemieckie ataki nawet nie zostały zauważone. Przyniosło to brzemienne skutki, Berlin zdecydował się bowiem poszukać bardziej skutecznych środków. Użycie przez cesarskie wojska - wiosną 1915 roku chloru pod Ypres - pokazało, jak śmiercionośna może być broń chemiczna. Zginęło wówczas od 800 do 1200 żołnierzy francuskich, a linia frontu została przerwana.

Później chlor był stosowany wielokrotnie. Wojna chemiczna osiągnęła apogeum w 1917 roku, kiedy to Niemcy po raz pierwszy użyli gazu musztardowego (zwanego od tego czasu iperytem). Atak ten dotknął 15 tys. żołnierzy, z których kilkuset zmarło, a znaczna liczba doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu.

O wadze gazów bojowych w tym konflikcie niech świadczy to, że na koniec wojny około połowy niemieckich pocisków artyleryjskich zawierało gazy bojowe.

Mimo wielkich zapasów w kolejnej wojnie światowej gazów bojowych nie użyto

Choć traktat waszyngtoński z 6 lutego 1922 roku zabronił używania gazów duszących, trujących lub podobnych oraz wszelkich podobnych cieczy, materiałów lub urządzeń, to broń chemiczna nie została zapomniana.

W okresie międzywojennym wykorzystywana była przez Japończyków, Włochów, a nawet Francuzów - przeciwko powstańcom w Maroku. Mimo zgromadzenia ogromnych zapasów środków bojowych nie została ona jednak użyta podczas II wojny światowej. Najpewniej - z powodu obaw o możliwy odwet.

Po dwóch dekadach względnego spokoju broń chemiczna została ponownie wykorzystana w Wietnamie - nie przeciwko ludziom, lecz w celu niszczenia roślinności. Szczególnie złą sławą cieszył się defoliant Agent Orange. Amerykanie rozpylili go nad wietnamską dżunglą w ilości około 10 mln galonów (około 45 mln litrów). Skutki tych działań odbijają się na zdrowiu Wietnamczyków do dzisiaj...

Później, niestety, gaz bojowy ponownie zaczęto wykorzystywać przeciwko ludziom. Użyto go podczas wojny irańsko-irackiej czy podczas wojny domowej w Syrii (ostatni potwierdzony wypadek przed sześcioma laty).

Szczególny przypadkiem stosowania gazu bojowego była działalność japońskiej sekty Najwyższa Prawda. W 1995 roku środek o nazwie sarin (środek paralityczno-drgawkowy) wyznawcy-zamachowcy rozpylili w tokijskim metrze. Zginęło 12 osób. Ten sam gaz sekta wykorzystała także nieco wcześniej do likwidacji 230 zbuntowanych członków.

Oficjalnie Moskwa zneutralizowała swój cały chemiczny arsenał

Czy atak bronią chemiczną w wojnie na Ukrainie jest możliwy? Rosja w 1997 r. ratyfikowała Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC), a jesienią 2017 r. zadeklarowała ukończenie procesu neutralizacji całości swojego arsenału chemicznego.

Jednakże zarazem to jej agenci używają środków chemicznych do trucia przeciwników obecnej dyktatury. Środkiem o nazwie nowiczok został otruty Siergiej Skripal, były rosyjski oficer wywiadu wojskowego mieszkający w Wielkiej Brytanii. Dioksynami próbowano zamordować późniejszego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę.

Jak więc widać broń chemiczna jest wciąż wykorzystywana. A czy może być w tej wojnie?

- Niezależnie od ewentualnej skali i opcji uderzeń chemicznych Rosji przeciwko Ukrainie, ich skutkiem byłaby zmiana dynamiki konfliktu. Ponieważ maski przeciwgazowe i inne środki ochrony lub odkażania nie są dostępne dla ludności cywilnej Ukrainy, każdy atak mógłby wywołać lokalną lub ogólnokrajową panikę - ocenia Marcin Andrzej Piotrowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynardowych.