Ten rynek czeka boom. Do końca dekady wzrośnie aż pięciokrotnie

Rynki recyklingu elektrośmieci i baterii litowo-jonowych będą w najbliższych latach bardzo szybko się rozwijać. W obu przypadkach obszarem największego wzrostu ma być Azja, a szczególnie Chiny. Główne czynniki wzrostu to elektromobilność i rządowe dopłaty.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W 2019 roku na świecie „wyprodukowano” 53,6 mln ton elektrośmieci, ale ich wysłany do recyklingu i potwierdzony dokumentami wolumen wyniósł jedynie 9,3 mln ton.

W najbliższych latach zapotrzebowanie na część metali może być tak duże, że pozyskanie surowców pierwotnych będzie coraz trudniejsze. Rośnie więc zainteresowanie recyklingiem.

Rynek recyklingu baterii litowo-jonowych, którego wartość w roku 2022 wynosiła 6,5 mld dolarów, do 2031 roku ma wzrosnąć do 35,1 mld dolarów.



O recykling metali, metodach i skali odzysku, będziemy rozmawiać podczas debaty "Surowce krytyczne" na Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się 24-26 kwietnia 2023 roku w Katowicach.

W ostatnim czasie przeżywamy gwałtowny rozwój rynku w sektorach elektromobilności, elektroniki i odnawialnych źródeł energii, a w kolejnych latach tempo tego rozwoju tylko wzrośnie. Wraz z produkcją rośnie zapotrzebowanie na metale szlachetne i metale ziem rzadkich.

Najbardziej powszechnym, a do tego najtańszym z metali szlachetnych, jest miedź, ze względu na jej bardzo dobre właściwości przewodzenia prądu i temperatury. Metal ten ma szerokie zastosowanie w transporcie, hydraulice i produkcji naczyń kuchennych. Ze względu na swoje powszechne wykorzystanie miedź ma być także, według prognoz serwisu Markets and Markets, metalem, którego odzysk będzie w najbliższym czasie rósł najszybciej.

Metale szlachetne są cenne nie tylko dla jubilerów

Złoto, które jest wykorzystywane głównie przez przemysł jubilerski, jest używane także w elektronice, zastosowaniach medycznych i stomatologicznych, ze względu na przewodność i odporność na korozję, a także w katalizatorach chemicznych stosowanych w produkcji leków.

W przypadku srebra, jego głównym odbiorcą jest przemysł fotograficzny, ale rośnie również zapotrzebowanie z innych dziedzin, np. produkcji paneli słonecznych i baterii do telefonów i laptopów. Platyna i pallad, ze względu na plastyczność, ciągliwość i odporność chemiczną są stosowane w elektronice, urządzeniach kontrolujących emisję spalin z pojazdów czy w katalizatorach chemicznych.

W najbliższych latach zapotrzebowanie na część z tych metali może być tak duże, że pozyskanie surowców pierwotnych będzie coraz trudniejsze. Rośnie więc zainteresowanie recyklingiem, ale pod tym względem bardzo dużo jest jeszcze do zrobienia.

Produkujemy dużo elektrośmieci, ale mało z nich wraca do recyklingu

Według raportu Global E-waste Monitor (który nadzorowany jest przez ONZ) w 2019 roku na świecie „wyprodukowano” 53,6 mln ton elektrośmieci. Jednak potwierdzony dokumentami wolumen zgromadzonych i wysłanych do recyklingu elektrośmieci wyniósł jedynie 9,3 mln ton. Według raportu pozostała część trafia na wysypiska lub do składnic złomu, co powoduje, że zawarte w nich metale ziem rzadkich są tracone.

Problem odzysku metali szlachetnych dotyczy szerzej elektrośmieci, których rynek w roku 2020 był wart 9,4 mld dolarów. W roku 2025 ma sięgnąć 11,8 mld dolarów.

Największy wzrost jest prognozowany w rozwijających się krajach Azji i Pacyfiku, do których koncerny przyciągają m.in. niskie koszty pracy. Z drugiej strony Chiny, Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Malezja są krajami, w których zapotrzebowanie na metale szlachetne jest bardzo duże, co także sprzyja recyklingowi.

Jednak umiejscowienie recyklingu w Azji stanowi również znaczne ryzyko. W tym regionie świata często nie dba się odpowiednio o bezpieczeństwo wykorzystywanych procedur i technologii, a niewłaściwie demontowane urządzenia bywają bardzo toksyczne.

Wzrost zainteresowania elektromobilnością, ale także bateryjnymi urządzeniami elektronicznymi i elektrycznymi zwiększa również zainteresowanie recyklingiem wykorzystywanych w tych segmentach ogniw litowo-jonowych. Rynek recyklingu baterii litowo-jonowych, którego wartość w roku 2022 wynosiła 6,5 mld dolarów, do 2031 roku ma wzrosnąć do 35,1 mld dolarów.

Globalny odzysk litu niemal nie istnieje. W najbliższych latach to się zmieni

Centrum Ekonomiki Energii (CEE) szacuje, że obecnie poziom odzysku litu wynosi globalnie tylko 1 – 3 proc. Największe firmy zajmujące się recyklingiem, takie jak belgijski Umicore, chińska Guangdong Brunp Recycling Technology czy amerykańskie Toxco, pracują nad technologiami odzyskiwania litu z baterii litowo-jonowych.

Napotykają jednak na swojej drodze sporo wyzwań wynikających z braku odpowiednich technik odzysku oraz systemu gromadzenia i przechowywania zużytych baterii, a do tego dochodzi wysoki koszt wymaganych do tego metod. Z drugiej strony, wśród czynników sprzyjających rozwojowi odzyskiwania litu z baterii litowo-jonowych, są subsydia dla firm zajmujących się recyklingiem, a także rosnące zapotrzebowanie na materiały wykorzystywane przez producentów baterii.

Podobnie, jak w przypadku recyklingu elektrośmieci, tak i w zakresie baterii największy wzrost odzysku jest spodziewany w rejonie Azji i Pacyfiku, a szczególnie w Chinach i Indiach. Firmy recyklingowe patrzą na motoryzację, gdzie wykorzystanie ogniw jest największe i skąd za kilka lat najwięcej ich zacznie wracać. To jeden z powodów, dla których Chiny, największy elektromobilny rynek na świecie, mają też być kluczowym rynkiem dla recyklingu ogniw litowo-jonowych. Drugim potencjalnym dostawcą znacznych partii ogniw są zastosowania przemysłowe.