To koniec. Najbardziej intratny biznes Łukaszenki zablokowany

Naczelny Sąd Administracyjny Litwy odrzucił apelację białoruskiego koncernu chemicznego Belaruskali przeciwko wstrzymaniu tranzytu białoruskich nawozów – poinformowały litewskie media. Tym samym najważniejszy dostawca dewiz dla białoruskiego reżimu nie będzie mógł ich pozyskiwać.

W komunikacie zauważono, że „pozwolenie na transport białoruskich nawozów oznaczałoby, że Litwa nie przestrzegałaby wprowadzonych przez Unię Europejską sankcji wobec Mińska”.

Tym samym decyzja Lietuvos gelezinkeliai (Koleje Litewskie) i nietransportowanie białoruskich wyrobów jest jak najbardziej uzasadniona.

W związku z powyższym, zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego Litwy, wniosek o zawieszenie postępowania i zwrócenie się do Trybunału Konstytucyjnego Republiki Litewskiej oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest uwzględniany. Po oddaleniu skargi Belaruskali, postanowienie sądu pierwszej instancji zostało utrzymane w mocy.

W czerwcu 2021 r. UE nałożyła na Białoruś sankcje sektorowe, w tym zakaz handlu i tranzytu niektórych rodzajów nawozów potasowych. W sierpniu na podobne sankcje zdecydowały się USA, a Wielka Brytania i Kanada nałożyły ograniczenia. W grudniu 2021 roku Belaruskali został objęty brytyjskimi sankcjami.

Kara to efekt aktu piractwa powietrznego Białorusi i zmuszenie do lądowania w celu uprowadzenia opozycjonisty samolotu rejsowego Ryanaira, lecącego z Aten do Wilna.

Na mocy sankcji 1 lutego rząd litewski rozwiązał kontrakt z Belaruskali na tranzyt chlorku potasu przez port w Kłajpedzie, przez który tradycyjnie przeładowywany jest prawie cały roczny wolumen eksportu nawozów – 10-11 mln ton.

Belaruskali jest jedynym producentem chlorku potasu na Białorusi. Przed nałożeniem zachodnich sankcji firma eksportowała swoje produkty za pośrednictwem Białoruskiej Spółki Potasowej do 107 krajów, a jej udział w światowym eksporcie nawozów potasowych przekroczył 20 proc.

Zdolności produkcyjne JSC „Belaruskali” przekraczają 13 mln ton nawozów rocznie. Do 2025 roku planowane jest ich zwiększenie do 15,1–15,5 mln ton.