To ostatni moment, by zachować produkcję polskich leków

Uzależnienie Europy od substancji czynnych z krajów azjatyckich to kłopoty z dostępnością gotowych leków. Tymczasem grozi nam jeszcze głębsze uzależnienie.

Bezpieczeństwo lekowe, dostęp do substancji czynnych potrzebnych do produkcji leków to jedna z najbardziej wrażliwych kwestii na styku gospodarki, handlu zagranicznego i polityki. Lekcja, jaką otrzymała Europa w czasie pandemii, była bolesna, ale wygląda na to, że nie wszyscy odrobili zadanie domowe.

- Mniej więcej 20 lat temu Unia Europejska przyjęła taki paradygmat: leki będą, wierzymy w globalizację, nieważne skąd, byle były tanie. Za tym poszły decyzje refundacyjne – promuje się najniższą cenę. To spowodowało, że przez te dwie dekady niemal całkowicie uzależniliśmy się od importu substancji czynnych. Z roku na rok pogłębia się także uzależnienie od importu produktów gotowych, czyli tego, co kupujemy w aptece – mówi Sebastian Szymanek, prezes Polpharmy.

Szymanek w rozmowie z WNP.PL przypomina, że gdy pojawiły się problemy z popytem oraz zaburzeniem łańcuchów dostaw, w Europie odczuliśmy skutki kryzysu lekowego.

- Coraz częściej ich brakuje i trzeba się zastanowić, co z tym możemy zrobić – dodaje.

Największy problem europejskich firm farmaceutycznych to właśnie produkcja leków refundowanych. Firmy coraz częściej decydują się na przenoszenie tej części produkcji do Azji, by ograniczyć koszty.

- W nas cały czas jest nadzieja, że nie będziemy zmuszeni do takich kroków. Nie podjęliśmy żadnych decyzji w tym zakresie. Trzeba sobie jednak powiedzieć, że przy tej dynamice kosztów ten trend jest już nieunikniony. Trwanie w obecnym systemie spowoduje konieczność dopłaty przez firmy do produkcji leków refundowanych. To, z oczywistych względów, nie może się wydarzyć – wyjaśnia prezes Polpharmy.

Zobacz całą rozmowę z Sebastianem Szymankiem, która została zrealizowana podczas EEC Trends w Warszawie, prologu do Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który w dniach 24-26 kwietnia odbędzie się w Katowicach: