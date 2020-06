Toyota wykorzysta wodór z zakładów chemicznych do produkcji prądu

Toyota rozpoczęła współpracę z japońskim koncernem chemicznym Tokuyama i zamontowała generator na ogniwa paliwowe w fabryce tej firmy. Generator został zbudowany na bazie ogniw paliwowych z Toyoty Mirai. Jego zadaniem jest produkcja prądu do zasilania fabryki, w której wodór stanowi odpad przy produkcji wodorotlenku sodu.

Sercem generatora są ogniwa paliwowe opracowane do Toyoty Mirai, a jego paliwem - wodór generowany jako produkt uboczny produkcji wodorotlenku sodu w zakładzie Tokuyama.Wykorzystanie elementów napędu Toyoty Mirai, takich jak zestaw ogniw paliwowych, jednostka sterująca PCU, kompresor powietrza i dodatkowa bateria, pozwala budować wysoko wydajne, bezemisyjne generatory w umiarkowanych cenach.Urządzenie zamontowane w fabryce firmy Tokuyama zostało opracowane przez Toyota Motor Corporation i Toyota Energy Solutions.Generator został oparty na prototypie o mocy 100 kW, testowanym od września 2019 roku w fabryce Toyota Honsha w Japonii. Nowe urządzenie ma moc 50 kW i w stosunku do pierwowzoru rozstało poddane różnym udoskonaleniom, obejmującym m.in. bardziej ergonomiczne ułożenie komponentów, aby uprościć aby obsługę.Urządzenie o napięciu 210 V, podłączone do sieci przewodem trójfazowym, waży 3,5 tony i ma 2,9 m długości, 1,5 m szerokości i 2,7 m wysokości. Jako paliwo wykorzystuje wodór o czystości 99,97 proc.Docelowo jego wydajność ma wynosić przynajmniej 50 proc. Ogniwa paliwowe z Toyoty Mirai zawierają stały elektrolit polimerowy. Czas od uruchomienia do osiągnięcia pełnej mocy wynosi 40 sekund.Innowacyjność programu pilotażowego polega na tym, żeby wodór generowany jako produkt uboczny w zakładzie Tokuyama służył do produkcji energii zasilającej tę fabrykę.Zadaniem Toyoty w projekcie jest kontrola i weryfikacja działania generatora - jego wydajności, stabilności wytwarzania energii, niezawodności, łatwości obsługi oraz odporności na morskie powietrze o dużej wilgotności i zasoleniu. Testy pozwolą także zmierzyć ilość energii wygenerowanej z wodoru stanowiącego produkt uboczny produkcji chemikaliów przemysłowych oraz opłacalność tego procesu w porównaniu z ceną energii na rynku.W kolejnych etapach Tokuyama opracuje model biznesowy generowania energii z wodoru, z uwzględnieniem własnych możliwości produkcji czystego wodoru jako paliwa dla generatorów na ogniwa paliwowe oraz wpływu na lokalną społeczność.Toyota zamierza wprowadzić wodorowe generatory do szerokiego użycia w przemyśle, dlatego współpraca z jednym z największych japońskich koncernów chemicznych posłuży jej do dalszych prac badawczo-rozwojowych nad poprawą wydajności i trwałości generatorów oraz ograniczeniem ich wymiarów i kosztów produkcji. Docelowo Toyota zamierza opracować atrakcyjną ofertę szerokiej gamy generatorów na ogniwa paliwowe, korzystną dla różnych gałęzi przemysłu.