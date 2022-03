Trzeba się szykować na drogą żywność. Wszystko przez nawozy

Jeśli największy producent nawozów azotowych na świecie, norweska Yara, z powodu zbyt wysokich cen gazu musi ograniczyć produkcję, to widać, że europejska branża nawozowa ma problem. Kłopot w tym, że perspektywy nie są dobre, a to może się przełożyć na drogą żywność.

Gaz zbyt drogi

Takiego luksusu nie mają nasze spółki. Nie mogą optymalizować produkcji, zwiększając ją w innych lokalizacjach. Polem działań Anwilu i Azotów jest bowiem nasz rodzimy rynek. Co więcej, obie firmy muszą pokryć krajowe zapotrzebowanie. Trzeba zaznaczyć, że brak nawozów stałby się kwestią polityczną.- Już w drugiej połowie 2021 roku - obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym – Grupa Azoty podjęła decyzję o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy – przyznaje Darnobyt.Wszystkie firmy z branży deklarują, że sytuację rynkową bacznie obserwują. To naturalna reakcja, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku. Zbyt wysokie ceny nawozów mogą zahamować ich sprzedaż. Konsekwencje będą daleko idące. Firmy zmniejsza przychody, ale następstwem mniejszych zakupów nawozów będzie także niższa produkcja rolna.Dlaczego jednak nawozy są tak drogie?Kluczowym składnikiem kosztowym w przypadku nawozów azotowych jest gaz ziemny. W najprostszych nawozach jego udział w kosztach może sięgnąć nawet 70 proc. Tymczasem ceny gazu mamy obecnie najwyższe w historii. Na początku tygodnia tys. m sześc. gazu z dostawą na kwiecień kosztowało rekordowe w historii 3898 dol.Dla porównania, na początku marca ubiegłego roku było to około 13 razy mniej.Obecna napięta sytuacja na rynku nawozowym to efekt działań Rosji w sferze gazu. Dodatkowo rynek nawozowy musi się zmierzyć z atakiem Rosji na Ukrainę. Nie tylko spowodował on dodatkowa premię „wojenną” do cen gazu, ale budzi obawy, czy konflikt nie spowoduje perturbacji w dostawach rosyjskich nawozów.Wszystko to powoduje, że część analityków spodziewa się, że ceny nawozów mogą być jeszcze wyższe. Zwłaszcza, że zawsze trzeba brać pod uwagę czynnik losowy.W końcu takie zdarzenie ma miejsce w naszych Policach. - W wyniku niemożliwych do przewidzenia problemów technicznych w obszarze Centrum Energetyki Grupy Azoty Police, spółki zależnej Grupy Azoty, nastąpił brak możliwości wytwarzania pary technologicznej niezbędnej do prowadzenia procesów produkcyjnych na najważniejszych instalacjach spółki. Zaistniała awaria skutkuje czasowym zatrzymaniem bądź bardzo istotnym ograniczeniem produkcji w Grupie Azoty Police - przyznaje Darnobyt.Warto zaznaczyć, że nawozy są towarem globalnym i może na niego wpływać wiele czynników rynkowych pozostających poza kontrolą naszych producentów. Aż 44 proc. wszystkich nawozów jest eksportowanych do innego kraju.Czynnik ten ma ogromny wpływ na ceny nawozów, ponieważ na produkcję związków wpływa nie tylko to, co dzieje się w miejscu ich produkcji lub miejscowe koszty produkcji.Można także szacować, które produkty rolne z powodu wysokich cen nawozów zdrożeją najbardziej. Aż dwie trzecie światowego zapotrzebowania na nawozy napędzane jest głównie przez sześć upraw.Około 16 proc. zapotrzebowania na nawozy w gospodarstwach rolnych generuje kukurydza, a pszenica około 15 proc. Za nią jest ryż z 14-proc. udziałem w konsumpcji nawozów. Kolejne miejsca zajmują warzywa – 9 proc. zapotrzebowania, owoce 7 proc. i soja 5 proc. Jak więc widać, obecna drożyzna nawozowa uderzy w kluczowe uprawy.