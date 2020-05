Tworzywa sztuczne w epoce COVID-19

Epidemia COVID-19 zmieniła rynek tworzyw sztucznych. Wzrosło zapotrzebowanie na większe opakowania, a także te do żywności opakowanej hermetycznie. Jednak nie będzie odwrotu od modelu ograniczającego jednorazowe produkty.

Czy konsumenci znów docenią tworzywa?

Koronawirus przyspiesza automatyzację

W czasie przed pandemią dyskurs publiczny w dużej mierze był opanowany przez temat ograniczenia plastiku. - Ograniczająca używanie produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych dyrektywa europejska Single-use plastics zostanie wprowadzona bez opóźnień, choć o spowolnienie prac z uwagi na pandemię postulowali do Komisji Europejskiej producenci tworzyw sztucznych - mówi Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.Czy społeczeństwo w dobie pandemii przekona się na nowo do plastiku? Zdaniem Szymana nie stanie się tak, tym bardziej, że przy aktualnych niskich cenach ropy nieopłacalny staje się recykling tworzyw.Komisja Europejska czuła do tej pory presję obywateli na zmianę - powoływano się na badania, wedle których 90 proc. obywateli Unii Europejskiej chce ograniczenia użycia produktów jednorazowych z tworzyw. Zdaniem Szymana problem jednorazówek istnieje i będzie istniał, ale dotyczy nie ich obecności na rynku, tylko zarządzania odpadami. Już dziś widzimy zresztą jednorazowe maseczki i rękawiczki w przestrzeniach publicznych, na trawnikach, chodnikach i w parkach.Lech Sibiński uważa, że nie ma dziś sygnałów od konsumentów, że chcą oni produktów w tworzyw w pełni pochodzących z recyklingu. Dlatego branża skupia się raczej na poszukiwaniu rozwiązań zgodnych z SUP, m.in opracowując nowe typy opakowań, które nie są wykonane z materiałów wielowarstwowych. To na przykład opakowania PET zamykane również nakrętką PET lub opakowania w pełni polipropylenowe.Czytaj też: Koronawirus zabija "zero waste" Lech Skibiński uważa, że pandemia zmusiła firmy z rynku tworzyw sztucznych do zaakceptowania formuły pracy zdalnej. Do tej pory była ona w jego firmie incydentalna, teraz jest masowa, chociaż w kodeksie pracy brak regulacji w tym zakresie (pracodawca np. nie ma wpływu na warunki pracy, a ponosiłby odpowiedzialność w razie wypadku przy pracy). - Mamy potrzebę przyspieszenia zmian w obszarze automatyzacji procesów produkcyjnych; wcześniejsze działania podejmowane ze względu na redukcję kosztów pracy przyspieszyły - zachowanie reżimu sanitarnego na stanowiskach pracy stawia taki wymóg. Przyspieszył też m.in. elektroniczny obieg dokumentów - zauważa wiceprezes KGL SA.Webinar „Rynek opakowań z tworzyw sztucznych w erze COVID-19” zorganizowały Santander Bank Polska wspólnie z ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Korporacją KGL S.A. i Polskim Związkiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych.