Unijne "nie" dla ołowiu w produktach z PCV

Parlament Europejski zawetował w środę (12 lutego) propozycję Komisji, żeby produkty z recyklingowanego PCV mogły zawierać ołów. Według europarlamentarzystów nawet niewielkie ilości tej substancji mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

W środę podczas sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski odrzucił plany Komisji umożliwiające utrzymanie wyższego poziomu ołowiu w produktach z recyklingowanego polichlorku winylu (PCV).

Komisja zaproponowała redukcję zawartości ołowiu w artykułach wyprodukowanych z PCV, ustanawiając jego dopuszczalny limit na poziomie 0,1 proc. Ale z dwoma wyjątkami - KE chciała, żeby produkty wytworzone z przetworzonego PCV mogły mieć wyższą zawartość ołowiu. I tak, artykuły wyprodukowane z twardego polichlorku winylu mogłyby mieć do 2 proc. ołowiu, a z elastycznego PCV - 1 proc. Wyższe limity miałyby obowiązywać przez 15 lat.

Europosłowie z parlamentarnej komisji ds. środowiska od początku sprzeciwiali się temu projektowi, argumentując, że ołów jest substancją toksyczną, która może mieć negatywne skutki dla zdrowia człowieka, w tym powodować nieodwracalne uszkodzenia neurologiczne, nawet w niskiej dawce.



Zdaniem PE, poziom koncentracji ołowiu zaproponowany przez Komisję Europejską nie ma nic wspólnego z "bezpieczną zawartością" tej substancji. Posłowie przypomnieli, że na rynku istnieją materiały alternatywne dla PCV, podkreślili też, że recykling nie powinien być argumentem dla ponownego wykorzystywania i przetwarzania niebezpiecznych substancji.

Także w środę Parlament podkreślił, że propozycja KE jest sprzeczna z zapisami unijnego rozporządzenia REACH, regulującego stosowanie chemikaliów w UE. Europosłowie przypominali, że REACH powstał, żeby chronić ludzkie zdrowie i środowisko, a zaproponowane przez KE regulacje wyraźnie przeczą jego założeniom.

PCV wykorzystywane jest do produkcji m.in. wykładzin podłogowych, okien, drzwi czy elewacji (siding). Służy także do wytwarzania sprzętów medycznych, jak dreny czy strzykawki i do wyrobu opakowań i płyt gramofonowych.

Od 2015 r. ołów jest stopniowo wycofywany z produkcji PCV - zobowiązali się do tego dobrowolnie producenci. Nadal jednak na unijny rynek trafia importowane PCV, zawierające wyższe zawartości tego metalu.

Za odrzuceniem propozycji KE zagłosowało 394 europosłów, przeciw było 241.

Sprzeciw PE oznacza, że Komisja nie może przyjąć proponowanych rozwiązań. Może jednak zaproponować nowe zapisy lub modyfikację obecnych.