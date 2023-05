Unilever miał ograniczyć działalność w Rosji. Zwiększył zyski i wydatki na reklamę

Firma Unilever wbrew wcześniejszym obietnicom prawie podwoiła w 2022 r. swoje zyski w Rosji, wynika z dochodzenia holenderskiej platformy dziennikarstwa śledczego. Koncern wydał również więcej pieniędzy na reklamę.

- Nie będziemy już inwestować ani nie będziemy czerpać korzyści z naszej obecności w Rosji - przekazał dwa tygodnie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę dyrektor generalny Unilever Alan Jope. Deklarował, iż dostępne pozostaną jedynie "niezbędne produkty żywnościowe i higieniczne codziennego użytku".

"Unilever nie dotrzymał obietnic" - napisał w piątek holenderski portal Follow the Money. Podał także, powołując się m.in. na dane rosyjskiej izby handlowej, że zysk koncernu w Rosji wzrósł z 57 mln euro w 2021 r. do 110 mln euro w ubiegłym roku. Wyższe były również wydatki na reklamę w tym kraju, które wyniosły 259 mln euro, w porównaniu do 234 mln rok wcześniej.

Follow the Money podaje, iż nadal otwarta jest rosyjska fabryka kosmetyków koncernu i sprzedawane są m.in. lody Magnum i Cornetto.

Międzynarodowe firmy, które nadal działają w Rosji, "bezpośrednio finansują zbrodnie wojenne i ludobójstwo" - powiedział jesienią ubiegłego roku ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba i obok takich firm jak Phillips, ING oraz Aegon wymienił właśnie Unilever.

W odpowiedzi na zarzuty portalu firma przekazała dziennikowi "NRC", iż zysk ma związek z "inflacją i notowaniami rubla, które w 2022 roku wzrosły o 18 proc.". Unilever podkreśla, iż koncern podtrzymał zamiar nieczerpania korzyści z wojny, ponieważ żaden kapitał nie płynął z rosyjskiego oddziału. Firma tłumaczy wzrost nakładów na reklamę tym, iż "zostały one ustalone przed rozpoczęciem wojny".

Unilever jest globalnym koncernem z siedzibą w Londynie. Firma produkuje głównie artykuły żywnościowe, środki czystości i higieny osobistej.