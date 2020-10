UOKiK zrobił testy 10 proszków do kolorów; żaden nie powoduje utraty intensywności barw

Żaden przebadany detergent nie powoduje utraty intensywności barw, a masa proszku jest zgodna z deklaracją na opakowaniu. - wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie 290 tekstów 10 proszków do koloru, dostępnych w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach.

"Chcemy ułatwić konsumentowi wybór, dostarczyć informacje o jakości produktów i wspierać świadome decyzje zakupowe. Po raz pierwszy prezentujemy wyniki badania konsumenckiego sprawdzającego jakość 10 proszków do prania tkanin kolorowych" - wskazał cytowany w poniedziałkowym komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Podkreślił, że prawo do rzetelnej informacji jest jednym z podstawowych praw konsumenckich.

Do badań UOKiK wytypował 10 proszków do koloru na podstawie rozeznania rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Proszki kupowano w sklepach sieciowych, lokalnych i dyskontach. Badania wykonali pracownicy akredytowanego laboratorium UOKiK w Łodzi. Trwały one od sierpnia do września. Proszki przeszły w sumie 290 testów, podczas których uzyskano 7 450 różnych wyników cząstkowych.

Aby sprawdzić, jak proszki usuwają plamy, pracownicy laboratorium UOKiK wykorzystali gotową dzianinę bawełnianą z zestawem 15 rodzajów standaryzowanych zabrudzeń. "Oceniliśmy także, czy proszki utrzymują intensywność koloru i czy chronią biel (czyli jeśli pierzemy biało-czarny koc, to czy jasny kolor pozostanie bez zmian), a ponadto czy ich stosowanie nie pogarsza wytrzymałości pranych tkanin" - wyjaśnił Urząd.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że skuteczność usuwania plam jest uzależniona głównie od rodzaju zabrudzenia. "W tej kategorii najbardziej efektywny okazał się proszek Persil Color - najlepiej usunął 7 z 15 rodzajów plam, najwięcej ze wszystkich przebadanych produktów" - wskazał Urząd. Zaznaczył, że żaden przebadany detergent nie powoduje utraty intensywności barw.

Z badania wynika, że wpływ proszków na utrzymanie kolorów jest porównywalny, "ale najlepiej sprawdziły się w tej kategorii Dosia i Surf". Wszystkie proszki dobrze chronią biel w tkaninach sztucznych przed wybarwieniem i uniemożliwiają jej zafarbowanie przez inne kolorowe ubrania. Gorzej wypadają przy praniu tkanin naturalnych - tu występują między nimi większe rozbieżności. "Najskuteczniej biel chronią Persil Color i Rex" - stwierdzono.

Według badaczy tkaniny po praniu nie zmieniły wytrzymałości - niezależnie od proszku, a masa każdego proszku była zgodna z deklaracją na opakowaniu.

UOKiK na na podstawie badań laboratoryjnych ocenił ogólną jakość proszków. Trzem parametrom przypisaliśmy określone wartości: 70 proc. - usuwanie plam, 20 proc. - utrzymanie kolorów, 10 proc. - zabarwienie. "W ten sposób utworzyliśmy ranking jakości, w którym pierwsze miejsce zajął Persil Color, zdobywając 5 gwiazdek. Kolejne w rankingu znalazły się Bryza Lanza, Rex, Vizir i Filip, otrzymując 3 gwiazdki" - czytamy.

"Wybierając proszek, warto przyjrzeć się liście składników wymienionych na opakowaniu" - podkreślił Chróstny.

Urząd radzi, by wybierając proszek, zwrócić uwagę m.in. na masę netto lub deklarowaną liczbę prań, a także etykietę, by ustalić optymalne dozowanie, od którego będą zależały efekty prania. "Zbyt duża ilość proszku może doprowadzić do zacieków na ubraniach i zalegania resztek proszku w pralce" - podkreślili eksperci.

Wskazali też na koncentrację substancji aktywnych - zwiększają wydajność produktu, który w mniejszym opakowaniu wystarcza na większą liczbę prań. "Zbyt duża ilość detergentu nie poprawi jakości prania, za to może negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie i środowisko naturalne" - zaznaczyli.

Urząd przypomniał, że wszelkie zastrzeżenia dotyczące oznakowania, jakości i bezpieczeństwa produktów można zgłaszać w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

UOKiK w ramach działań edukacyjnych rozpoczyna testowanie różnych produktów codziennego użytku. "Za kilka tygodni przedstawimy wyniki skuteczności tabletek do zmywarek, a następnie płynów do mycia naczyń" - zapowiedział Chróstny.