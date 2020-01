Usunięcie plastikowych odpadów z rzek i mórz może kosztować nawet 15 mld dolarów

Według opracowanego przez Deloitte raportu „The price tag of plastic pollution” rocznie do wód, rzek i oceanów dostaje się od 0,8 do 2,7 mln ton plastiku. Dla gospodarek 87 krajów przybrzeżnych zjawisko to w samym 2018 roku wygenerowało straty w wysokości od 6 do 19 mld dolarów. Szacuje się, że łączny koszt usunięcia pływających śmieci na świecie może oscylować między 5,6 a 15 mld dolarów.

Eksperci Deloitte dzielą wpływ zanieczyszczenia wód plastikiem na dwie grupy – mające wpływ pośredni i bezpośredni.

Największym kosztem związanym z zanieczyszczeniem wód jest ich oczyszczanie.

Badanie nie objęło Polski, ale dane pokazują, że Bałtyk to jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz świata.