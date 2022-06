W chemii będzie więcej fuzji

Połowa szefów firm chemicznych przewiduje, że w ciągu najbliższych miesięcy wzrośnie aktywność w zakresie fuzji i przejęć wewnątrz sektora chemicznego.

W branży chemicznej rośnie optymizm.

Pozytywne sygnały płyna taże z Polski.



Coraz ważniejszy dla przedsiębiorstw z sektora chemicznego jest czynnik ESG.



Nowy raport firmy doradczej Kearney „Chemicals Executive M&A” bada globalną aktywność w zakresie fuzji i przejęć w branży chemicznej. Z odpowiedzi udzielonych przez menadżerów wynika, że rok 2022 będzie dla branży chemicznej rokiem fuzji i przejęć

Zgodnie z analizami specjalistów w ciągu najbliższych 12 miesięcy wzrośnie aktywność w zakresie fuzji i przejęć oraz zostanie położony duży nacisk na obszar związany z ESG. To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, ponieważ liczba transakcji M&A w sektorze chemicznym spadała nieprzerwanie od 2019 roku. W tym okresie wartość transakcji zmniejszyła się o 29 proc. – z 333 mld dol. odnotowanych w 2019 do 236 mld dol. odnotowanych w 2021.

Gwałtownie zmalała także wielkość transakcji – 21 proc. zarejestrowanych w 2019 roku przekroczyło wartość 10 mld dol., podczas gdy w 2021 było to tylko 3 proc. Już w ubiegłym roku dało się jednak zauważyć pewne odbicie, a obecnie w branży panuje duży optymizm, jeśli chodzi o najbliższe 12 miesięcy.

Poprawę widać także w Polsce

Odbicie jest widoczne także na polskim rynku chemicznym. Rok 2021 przyniósł symptomy poprawy także tutaj. Przykładem może być największa w tym okresie transakcja przejęcia przez Synthos zakładu w Schkopau.

- Wartość transakcji wyniosła ok. 460 mln dol. i była rekordowa dla firmy. Wielkość dodatkowych przychodów osiąganych z inwestycji szacowana jest na 80-100 mln euro rocznie, co oznacza, że spółka przyjęła zakład po relatywnie niskim mnożniku mieszczącym się w przedziale od 4 do 5 razy EBITDA. Światowy standard w 2021 roku dla tego typu transakcji wyniósł 9,7 - tłumaczy Michał Krawczyk, senior manager w firmie Kearney.

Jak dodaje ekspert, dzięki wspomnianemu przejęciu i wcześniejszej akwizycji w czeskich Kralupach, Synthos stał się jednym z kluczowych producentów kauczuków syntetycznych. Ponadto firma wykorzystała okazję, jaką dała sama transakcja, by przyjąć nową strategię ESG

- Istotnym wydarzeniem na rynku petrochemicznym jest również nadchodzące przejęcie 30 proc. rafinerii Lotos w Gdańsku przez Saudi Aramco. W ślad za tą transakcją powinny iść również inne inicjatywy, m.in. współpraca saudyjskiego koncernu i PKN Orlen w zakresie badań i rozwoju nad projektami petrochemicznymi w naszym regionie - dodaje Krawczyk.

Optymistyczne nastroje w znacznej części wynikają także z prognoz dotyczących rosnącego znaczenia czynników ESG. Coraz więcej ekspertów wskazuje, że dla branży chemicznej w 2022 roku będzie to element ważniejszy niż jakikolwiek inny.