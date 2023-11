Zgodnie z oczekiwaniami, szefowie największej firmy górniczej na świecie BHP zagłosowali za rozbudową kopalni potażu Jensen w Kanadzie. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że decyzję o rozbudowie zakładu podjęto w sytuacji, gdy jeszcze w ogóle nie powstał.

Kanadyjska kopalnia potażu Jensen to istotny zakład dla zaspokojenia popytu na nawozy mineralne. Potaż to kluczowy minerał do produkcji nawozów potasowych. Za około 40 proc. jego produkcji odpowiadają Rosja i Białoruś. Nic więc dziwnego, że od lat czynione są starania, aby zmniejszyć tę zależność.

Aby było to możliwe, koncern górniczy BHP zdecydował się wyłożyć największą w historii kwotę na pojedynczą inwestycję – 7,5 mld dolarów kanadyjskich, czyli niespełna 6 mld dolarów amerykańskich. Za te pieniądze w 2026 roku kopalnia ma rozpocząć produkcję.

Jednak mimo faktu, że zakład wciąż nie jest ukończony, już teraz kierownictwo giganta podjęło decyzję o rozbudowie kopalni. Pochłonie to dodatkowe 4,9 mld dol. Docelowo zakład zamiast pierwotnie zakłądanych 4,35 mln ton potażu będzie produkował aż 8,5 mln ton związku, co oznacza, że w momencie uruchomienia pełni zdolności produkcyjnych Jensen stanie się największą kopalnia potażu na świecie.

Dlaczego szefowie BHP zdecydowali się wydać dodatkowe miliardy na inwestycje?

Koncern uważa potaż, wykorzystywany w nawozach mineralnych, za jeden z filarów przyszłego wzrostu. Oczekuje, że popyt na ten związek wzrośnie o 15 milionów ton do około 105 milionów ton do 2040 r., czyli będzie rósł od 1,5 do 3 proc. rocznie.

Coraz większa będzie presja na producentów, ponieważ wraz ze wzrostem globalnej populacji, a zarazem ograniczoną podażą gruntów, presja na intensyfikację nawożenia będzie coraz większa.