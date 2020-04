W papierze toaletowym szykuje się armagedon

Gdy na pierwszej fali strachu przed koronawirusem mieszkańcy wielu krajów Unii Europejskiej rzucili się po papier toaletowy, dla licznych było to powodem do śmiechu. Tymczasem ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, prognozy co do podaży papieru toaletowego w Europie są złe.

Szwecja i Finlandia to główni dostawcy surowca do produkcji papieru toaletowego.

Z powodu problemów na granicach i dostępności kierowców, łańcuch dostaw został zaburzony.

Problemy z dostawami mogą uderzyć także w produkcję innych środków higieny osobistej.