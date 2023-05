W Polsce powstanie największa w tej części Europy fabryka leków onkologicznych

W Polfie Tarchomin powstaje pierwsza w Polsce i największa w naszej części Europy fabryka leków onkologicznych na ostrą białaczkę, raka piersi i szpiczaka mnogiego.

W tym roku Polfa świętuje 200-lecie swojego istnienia. Zakład 70 lat temu wyprodukował pierwszą w Polsce penicylinę.

Teraz ma na terenie zakładu powstać pierwsza w Polsce i największa w naszej części Europy fabryka leków onkologicznych.

W związku z budową Centrum Rozwoju i Produkcji Leków Onkologicznych TZF, w siedzibie TZF Polfa S.A. we wtorek odbyła się konferencja prasowa, w czasie której zaprezentowano stan prac i zapowiedziano, że planowane jest, aby pierwsze leki trafiły na polski rynek już na przełomie lat 2024/2025.

Jak zaznaczył wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, jest to "pierwsza w Polsce i największa w naszej części Europy fabryka leków onkologicznych".

"Za 55 mln zł będą tu produkowane leki, które pozwolą w Polsce skutecznie walczyć z plagą nowotworów - leki na ostrą białaczkę, raka piersi i szpiczaka mnogiego. Z linii technologicznej rocznie będzie schodziło 6 mln ampułko-strzykawek" - powiedział Małecki.

Przekazał, że "tworzona jest równolegle linia do różnych leków z możliwością produkcji 20 mln fiolek rocznie".

"Najnowocześniejsze roboty kupowane przez Polfę Tarchomin w Japonii od firmy Kawasaki - 11 ramion robotycznych będzie sprawiało, że ta produkcja będzie szybsza, bardziej precyzyjna, żeby Polacy dostawali jak najwyższej jakości leki" - powiedział wiceminister.

"To jest linia, na którą możemy transferować wszystkie trudne, jeśli chodzi o produkcję i wymagające szczególnych zabezpieczeń leki, również hormony i sterydy, które wymagają piątej klasy zabezpieczenia ze względu na swoją toksyczność" - wyjaśnił prezes TZF Polfa S.A. Jarosław Król.

Dyrektor operacyjny, Kamil Garbera wyjaśnił, że "są to linie do produkcji leków sterylnych o przeznaczeniu szpitalnym". "Jedna będzie dedykowana lekom onkologicznym, czyli będą to cytostatyki albo immunosupresanty, zaś druga linia będzie przeznaczona do produkcji antybiotyków czy leków przeciwgrzybiczych" - powiedział Garbera.

Jak zaznaczył wicemin. Małecki, "produkowane leki będą spełniały najwyższe standardy światowe, będą certyfikowane według najwyższych światowych wymogów, żeby Polfa mogła skuteczniej zdobywać międzynarodowe rynki".

Start nowej fabryki planowany jest na przełomie lat 2024/2025

"Wiemy, że farmacja to jest rynek, na którym dobrze się zarabia. Chcemy, żeby jak największa część tej marży zostawała w Polsce, w naszych zakładach, żeby polscy inżynierowie nie wyjeżdżali z naszego kraju, ale aby mogli realizować swoje talenty w Polfie Tarchomin i podobnych zakładach, żebyśmy wszyscy na tym korzystali" - wyjaśnił wiceminister Małecki.

Jak zaznaczył, "inwestycja w Polfę Tarchomin to jest inwestycja w bezpieczeństwo Polaków". "Do końca tego roku chcemy mieć dopuszczenie do funkcjonowania budynku. Następnie będzie instalacja linii do produkcji leków. Start planowany jest na przełomie lat 2024/2025" - powiedział wiceminister aktywów państwowych.

"Przewidujemy, że zatrudnienie znajdzie ok. 100 osób o różnych kwalifikacjach - personel techniczny, ale także naukowcy rozwijający nowe postaci leków do tej fabryki" - przekazał Garbera.

