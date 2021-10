W Polsce zabraknie leków, bo nie będzie z czego ich zrobić?

Polskie firmy farmaceutyczne alarmują o zagrożeniu bezpieczeństwa lekowego. Czekają na wdrożenie mechanizmów wsparcia producentów. Wytwarzanie leków w naszym kraju uzależnione jest bowiem od dostaw składników farmaceutycznych z Azji. Sytuacja jest porażająca, zdani jesteśmy w zasadzie niemal wyłącznie na import z Chin – ostrzegali producenci w trakcie XVII Forum Rynku Zdrowia.

Wyzwania dla producentów

Czytaj: Mercator musi wymyślić się na nowo. Złote czasy skończyły się W opinii Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, w efekcie takiej strategii Europa wyzbyła się strategicznego przemysłu na rzecz Azji, co jest groźne z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego.- Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, pracując w latach 2017-2019 nad projektem w ramach stowarzyszenia producentów leków w Unii Europejskiej, zwracał uwagę, że występuje bardzo silne uzależnienie Europy od produktów API pochodzących z Azji. Nie zostało to uznane wówczas za zagrożenie. Zmiana nastąpiła dopiero w 2020 roku, tuż przed pandemią. Parlament Europejski w rezolucji podkreślił bardzo ważną rolę API w kreowaniu bezpieczeństwa lekowego Europy i poszczególnych państw europejskich. Po raz pierwszy podano, że 80 proc. substancji czynnych sprowadzanych jest do Europy z Azji, co oznacza, że jesteśmy uzależnieni od tych łańcuchów dostaw. Europejski rynek jest bardzo rozdrobniony. Działa na nim 3 tys. firm produkujących substancje czynne. Przy tym 13 największych odpowiada tylko za 4,45 proc. całego API - mówi Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu PZPPF.W Polsce produkcja substancji czynnych w ostatnich latach została mocno ograniczona. Największym ich producentem jest Polpharma.- W rejestrze mieliśmy kiedyś około 300 producentów, z tego 130 zajmowało się produkcją substancji czynnych ziołowych. Dziś na polskim rynku działa kilkanaście podmiotów, które wytwarzają pojedyncze substancje API. Polpharma w tej chwili została z 47 z substancjami. Produkujemy je nie tylko na rynek polski. W przypadku niektórych substancji nasz udział w rynku światowym kształtuje się na poziomie 20-80 proc. Znaleźliśmy swoje nisze. W fazie rozwoju mamy kolejnych 10 substancji. Natomiast patrząc z perspektywy całego kraju, sytuacja rzeczywiści jest porażająca. Polska jest w zasadzie zdana niemal wyłącznie na import - ocenia Sebastian Szymanek prezes zarządu Polpharmy.Projekty substancji czynnych, w których opracowywane są nowe ścieżki syntezy, rozwija Dział Syntezy Organicznej firmy Adamed. Jak podkreśla Katarzyna Dubno, dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki w spółce, polscy producenci mierzą się dziś z wieloma wyzwaniami.- W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił kilkudziesięcioprocentowy wzrost kosztów wytwarzania, wynagrodzeń, energii, a jeśli chodzi o utylizację odpadów, to zwiększyły się one o nawet 150 proc. Inflacja sięga w tej chwili 6 proc. i nie jesteśmy w stanie skompensować jej sobie cenami, a w przypadku leków refundowanych jest to po prostu niemożliwe. Stoimy przy tym w obliczu niebezpieczeństwa związanego z ograniczeniem dostępu do środków z Unii Europejskiej. Musimy więc postawić na wzrost produktywności. Ale aby ona rosła, powinniśmy inwestować w nowe technologie podnoszące wydajność pracy, w automatyzację. Ponad połowa inwestycji jest jednak finansowana bezpośrednio z zysków producentów, którzy wytwarzają leki. Musi być zatem określony kierunek rozwoju, strategiczny projekt, w którym będzie uczestniczyć państwo - konkluduje Katarzyna Dubno.Czytaj: Polska firma będzie produkować szczepionki na COVID-19