W puławskich Azotach powstanie instalacja do produkcji biometanu

Do 2022 w puławskich Azotach powstanie pilotażowa instalacja do produkcji biometanu – przewiduje podpisane 6 lutego porozumienie między Grupą Azoty a francuską firmą Air Liquide. - Jeśli pilotaż zakończy się powodzeniem, to nie wykluczamy w tym czasie wdrożenia przemysłowego - powiedział WNP.PL Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.