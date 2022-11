W Teksasie powstanie gigantyczna fabryka polietylenu

Amerykańska firma Chevron Phillips Chemical i QatarEnergy podpisały umowę w sprawie wspólnej budowy zakładu tworzyw sztucznych w Teksasie. Koszt tej inwestycji to około 8 miliardów dolarów.

QatarEnergy zyski z eksportu skroplonego gazu ziemnego przeznacza na inwestycje na całym świecie z założeniem, że podstawowym surowcem do produkcji pozostaje gaz ziemny i ropa naftowa. Ze względu na duże zachęty dla kapitału zagranicznego, które zostały wprowadzone kilka miesięcy temu przez administrację Joe Bidena, coraz więcej firm decyduje się na lokalizację zakładów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Chevron Phillips Chemical i QatarEnergy podpisały właśnie umowę w sprawie wspólnej budowy zakładu produkcji tworzyw sztucznych w Teksasie. Budowa ma się rozpocząć niezwłocznie, dosłownie w ciągu najbliższych tygodni, w pobliżu Houston. Szacowany koszt to około 8 miliardów dolarów.

W celu realizacji tego projektu powołano spółkę celową Golden Triangle Polymers, w której 51 procent udziałów ma partner amerykański, a 49 procent Katarczycy. Głównym produktem wytwarzanym w fabryce będzie polietylen o roboczej nazwie Marlex. Tworzywo to stosowane jest między innymi do produkcji rur na potrzeby gazownictwa i chłodnic samochodowych. Większość polietylenu będzie eksportowana do Europy i Azji.

Jest to kolejna inwestycja QatarEnergy w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat temu spółka rozpoczęła realizację budowy terminala do produkcji skroplonego gazu LNG, który będzie eksportowany z portu położonego nad Zatoką Meksykańską. Nowy terminal, który będzie kosztował 11 miliardów dolarów, zostanie oddany do użytku w końcu 2024 roku.