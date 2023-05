Ważna umowa Ciechu pozwoli na zwiększenie sprzedaży soli na rynkach międzynarodowych

Grupa Ciech zawarła z firmą Cargill, działającą na rynku produkcji i sprzedaży soli, umowę na sprzedaż i dystrybucję soli spożywczej pochodzącej z warzelni Ciech w niemieckim Stassfurcie oraz z zakładu produkcyjnego Ciech w Janikowie.

Większościowym akcjonariuszem Ciech jest KI Chemistry z siedzibą w Luksemburgu, należący z kolei do Kulczyk Investments, kontrolowanego przez Sebastiana Kulczyka.

Współpraca Ciech z grupą Cargill rozpoczyna się w okresie stopniowego zwiększania ilości soli produkowanej w warzelni w Stassfurcie, której docelowe moce produkcyjne mają sięgnąć 450 tys. ton rocznie.

- To bardzo ważny etap w rozwoju biznesu solnego grupy Ciech. Wspierani ogromnym doświadczeniem Cargilla będziemy oferować produkty solne na rynkach europejskich – mówi Philipp Kley, dyrektor Business Unitu Sól w grupie Ciech.

Dzięki współpracy z grupą Ciech Cargill poszerzy swoją ofertę produktów solnych.

- Działamy w biznesie solnym w Ameryce Północnej od ponad 60 lat. Dzielimy się tym bogatym doświadczeniem z naszymi klientami, którzy wykorzystują sól jako ważny składnik w produkcji żywności – podkreśla Sonya Roberts, prezes Biznesu Solnego w Cargill.

Cargill to dostawca soli spożywczej i produktów solnych w regionie Ameryki Północnej, gdzie funkcjonują jego zakłady produkcyjne zlokalizowane w USA i na obszarze Karaibów.

Sól dostarczana przez zakłady produkcyjne Ciech stanie się częścią portfolio spożywczych produktów solnych Cargilla, oferowanych na rynkach europejskich (marki Alberger, Premier, Micro-sized oraz Potassium Pro).

W 2022 roku grupa Ciech wypracowała ponad 1,03 mld zł znormalizowanej EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją), oznaczało to wzrost rok do roku o 45 proc.

Przychody grupy wyniosły w tym okresie ponad 5,4 mld zł (plus 55 proc. rok do roku), zaś zysk netto wzrósł o 158 proc. rok do roku, osiągając poziom 565 mln zł.

Grupa Ciech jest największym producentem soli warzonej w Polsce. Moce produkcyjne zakładu w Janikowie na Kujawach sięgają 500 tys. ton soli rocznie. Asortyment fabryki obejmuje m.in. sól spożywczą, tabletki solne do uzdatniania wody, a także granulat solny. Oprócz Polski, sól z Janikowa trafia także do krajów Europy Środkowej i Skandynawii.

Od 2021 roku w ramach biznesu solnego Ciech funkcjonuje też drugi zakład produkcyjny, zlokalizowany w niemieckim Stassfurcie. Jego docelowe zdolności produkcyjne to 450 tys. ton, a asortyment obejmuje m.in. tabletki solne czy sól spożywczą, a w przyszłości także sól farmaceutyczną.

Ciech jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka Ciech notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.