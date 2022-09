Ważna umowa Ciechu w sprawie budowy spalarni w Inowrocławiu

Ciech podpisał z firmą EEW Energy from Waste umowę określającą warunki współpracy przy projekcie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Inowrocławiu.

Przewidywane techniczne uruchomienie instalacji powinno nastąpić do końca 2026 r., pod warunkiem uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń najpóźniej w 2024 r.

Energia pozyskana z planowanej instalacji ma częściowo zastąpić tę pozyskiwaną obecnie z kotłów węglowych, obniżając tym samym zużycie węgla przez zakład produkcyjny w Inowrocławiu o ok. jedną trzecią.

Inwestycja ma być sfinansowana przez EEW, a Ciech Soda Polska stanie się nabywcą energii cieplnej wytworzonej przez instalację termicznego przekształcania odpadów.

Ciech podpisała z firmą EEW Energy from Waste umowę określającą warunki współpracy przy projekcie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Inowrocławiu. Instalacja ma powstać na terenie kompleksu produkcyjnego spółki Ciech Soda Polska.

Dokument określa warunki współpracy w fazie przygotowania inwestycji – to pierwszy z trzech etapów realizacji całego projektu.

Kolejne dwa – budowy i operacjonalizacji nowej instalacji – zostaną określone w przyszłości odrębnymi umowami. Faza przygotowania zakłada w terminie do grudnia 2024 roku m.in. pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, kontraktację robót, a także pozyskania finansowania przez firmę EEW na budowę instalacji.

Zużycie węgla spadnie o ok. jedną trzecią. Zastąpią go odpady

Strony umowy zobowiązały się do tego, że w fazie przygotowania nie będą realizować na terenie Polski innych projektów budów termicznego przekształcania odpadów. Podpisana umowa zakłada również możliwość jej wypowiedzenia.

W ramach przygotowania inwestycji powstaje „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”, który będzie zaopiniowany przez instytucje przewidziane w przepisach prawa, a także stanie się przedmiotem konsultacji społecznych.

To z kolei zwiększy poziom konkurencyjności spółki Ciech Soda Polska poprzez obniżenie kosztu produkcji ciepła i wielkości emisji CO2. Obniżenie emisji dwutlenku węgla to jeden z celów strategii ESG Grupy, dotyczących wpływu działalności Grupy na ochronę środowiska. Według jej założeń m.in. do roku 2033 CIECH ma przestać produkować energię z węgla.

Pierwsze dostawy pary technologicznej do zakładu produkcyjnego w czerwcu 2027 r.

Założeniem jest, że Instalacja docelowo dostarczy spółce Ciech Soda Polska ciepło w ilości około 800 GWh rocznie (para technologiczna, ewentualnie para technologiczna i energia elektryczna). Pierwsze dostawy pary technologicznej do zakładu produkcyjnego powinny rozpocząć się w czerwcu 2027 r.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w niemieckiej fabryce sody należącej do Grupy Ciech, gdzie ciepło z instalacji termicznego przekształcania odpadów trafia do zakładu produkcyjnego Ciech Soda Deutschland. Niemiecka fabryka pozyskuje w ten sposób ok. 30 proc. energii niezbędnej do produkcji.

EEW działa na europejskim rynku projektowania, budowy i eksploatacji instalacji, w których odpady przetwarza się na energię. Pierwsze instalacje firmy powstały ponad 50 lat temu, a EEW z powodzeniem eksploatuje 17 podobnych zakładów na terenie Niemiec i państw sąsiadujących.

Ciech jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych.

Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.

Od 2005 r. spółka Ciech S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.