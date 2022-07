Ważny certyfikat dla soli Ciechu

Spółka Ciech Salz uzyskała certyfikat International Food Standard, potwierdzający najwyższą jakość wytwarzania soli do celów spożywczych. Chodzi o spełnianie standardów w zakresie produkcji soli stosowanej w przemyśle spożywczym, a także dbałość o zachowanie wszelkich procedur pracy nowej warzelni soli w Stassfurcie.

To kolejny krok na drodze do ekspansji produktów solnych Ciech na rynkach Europy Zachodniej. Uzyskanie certyfikatu IFS znacząco poszerza bazę potencjalnych klientów soli produkowanej w warzelni Ciech w Niemczech.

IFS to najbardziej uznany wśród międzynarodowych standardów bezpieczeństwa żywności – przyznawany jest po pomyślnym zakończeniu skrupulatnego audytu obejmującego zarówno wszelkie etapy produkcji, transportu i magazynowania, jak i sprawdzenie procedur na terenie fabryki. Jest uznawany przez największe korporacje działające m.in. w branży FMCG.

- Pozyskanie certyfikatu to ważny element budowy naszej marki soli. Tym sposobem również wzmacniamy również operacyjnie biznes solny, co oznacza, że obecnie klienci będą mieli dostęp do soli z certyfikatem IFS z dwóch naszych fabryk - mówi Andrzej Dawidowski, szef biznesu solnego w Ciechu.

Certyfikatem IFS dysponuje bowiem także warzelnia soli zlokalizowana w Janikowie na Kujawach, o zdolnościach produkcyjnych na poziomie 500 tys. ton rocznie.

Fabryka w Stassfurcie, wybudowana w 2021 roku, docelowo będzie produkować natomiast ok. 450 tys. ton soli rocznie. W jej portfolio, oprócz soli spożywczej, znajdują się także tabletki solne, a w przyszłości pojawi się w nim również sól farmaceutyczna.