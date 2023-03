Wezwanie na akcje Ciechu może paść ofiarą sukcesu spółki

Wiele wskazuje, że trwające obecnie wezwanie na czołowego europejskiego producenta sody - spółkę Ciech - zakończy się spektakularną klapą. Paradoksalnie udział w tym może mieć sama spółka, która zanotowała rekordowe wyniki finansowe.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

KI Chemistry może mieć problem z sukcesem wezwania.

Wycenę spółki podwyższają jej bardzo dobre notowania.

W przeszłości spółka KI Chemistry musiała już dać za akcje Ciechu więcej, niż początkowo oferowała.

- Gdybym był akcjonariuszem Ciechu, akcji spółki w proponowanej cenie bym nie sprzedał. Firma ma silne fundamenty, jest dobrze i stabilnie zarządzana. Ma jasną wizję rozwoju, wypłaca też dywidendę. Czego chcieć więcej od spółki giełdowej? - odpowiedział nam proszący o anonimowość analityk na pytanie o atrakcyjność oferty.

Docelowo Ciech ma zniknąć z warszawskiej giełdy papierów

Los Ciechu na giełdzie się właśnie waży. Dziewiątego marca kontrolowana przez Kulczyk Investments Sebastiana Kulczyka spółka KI Chemistry, właściciel 51,14 proc. akcji Ciechu, ogłosiła wezwanie na wszystkie pozostałe papiery chemicznej firmy. To nic niezwykłego.

Problemem była zaproponowana cena. 49 złotych za akcje nikogo nie zachwyciło, zwłaszcza że na giełdzie papiery spółki „chodzą” obecnie o 10 proc. więcej - w południe 24 marca po 53,90 zł.

W połowie tygodnia dezaprobatę - bo tak należy odczytać to pismo - wyraziło pięć funduszy inwestycyjnych. TE Allianz Polska, PTE PZU, PTE Aegon, PTE Generali i PTE Nationale-Nederlanden poinformowały we wspólnym oświadczeniu, że nie odpowiedzą na wezwanie na sprzedaż akcji Ciechu.

To kluczowe, bo łącznie kontrolują one nieco ponad 20 proc. akcji Ciechu. Bez ich akceptacji spółka nie będzie mogła dokonać przymusowego wykupu - byłoby to możliwe w przypadku skupienia 95 proc. akcji firmy.

Cały zatem plan (skupu akcji i - w dalszej kolejności - zejścia z giełdy) nie jest zatem realny.

Wyniki tak dobre, że nie zachęcają do sprzedaży akcji

To nie koniec "problemów" spółki. Ciech w czwartek pochwalił się wynikami finansowymi. Są one najlepsze w historii firmy. Co więcej: jak podczas konferencji powiedział prezes spółki Dawid Jakubowicz, firma zamierza powalczyć o ich utrzymanie, choć otoczenie w tym roku będzie mniej sprzyjające niż w ubiegłym.

I właśnie te bardzo dobre wyniki i zapowiedź mocnych starań o ich utrzymanie ich w tym roku mogą być gwoździem do trumny obecnego wezwania.

Wprawdzie spółka tłumaczy, że wycena akcji w wezwaniu powstała na fundamencie analiz renomowanych ekspertów-doradców z Lazard & Co. Limited oraz Rothschild & Co Polska sp. z o.o., ale to dla akcjonariuszy Ciechu zbyt mało.

Czego należy się zatem spodziewać? Wszystko będzie zależało od determinacji KI Chemistry. Jeśli spółka będzie chciała skupić więcej papierów Ciechu, podwyższy ofertę.

- Częstą praktyką w tego typu sytuacjach jest oferta wykonana zgodnie z zasadami, ale w dolnej części widełek. Zawsze może się okazać, że ktoś się na nią skusił i to jest czysty zysk spółki - mówi nam analityk.

Jego zdaniem jeśli spółka KI Chemistry wytrwale będzie chciała, aby Ciech opuścił giełdę, podwyższy cenę w wezwaniu.

KI Chemistry już raz musiał podwyższyć ofertę na akcje Ciechu

Zresztą nie byłby to precedens. Należy cofnąć się o dziewięć lat, gdyż to wówczas rozpoczęło się przyjmowanie zapisów na akcje Ciechu. KI Chemistry chciała wtedy skupić 66 proc. akcji firmy. Zaoferowała 29,5 zł za akcję, ale tę propozycję odrzucił główny ówczesny akcjonariusz czyli Ministerstwo Skarbu Państwa. Argumentem była m.in. wyższa wycena spółki na giełdzie niż w ofercie KI Chemistry.

Na dzień przed zakończeniem wezwania spółka z grupy Kulczyk Investments podwyższyła cenę o 1,5 zł. Zamiast 29,5 zł oferowała 31 zł. Okazało się, że jednak jest skłonna wyłożyć za przejęcie kontroli nad Ciechem o ponad 52 mln złotych więcej. Cały Ciech był wówczas wyceniany na 1,63 mld złotych, czyli niemal dokładnie tyle, na ile wyceniała go wówczas giełda.

Następnego dnia, 4 czerwca 2014 r., wszystko okazało się już jasne. Spółka KI Chemistry kupiła w wezwaniu ponad 26,95 mln akcji Ciechu. Oznaczało to, że firma ówczesnego najbogatszego Polaka stała się właścicielem ponad 51,1 proc. akcji chemicznej spółki. Jak poinformowała rzeczniczka resortu Skarbu Państwa, jednym ze sprzedających było MSP. Swojego pakietu nie sprzedał natomiast co najmniej jeden z dwóch pozostałych głównych akcjonariuszy.