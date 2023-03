Wiadomo kto będzie sprzedawał nowe produkty Azotów

Grupa Azoty wybrała dystrybutorów dla polipropylenu, jaki będzie wytwarzany w Polimerach Police. Krajowa i zagraniczna sprzedażą związku zajmie się pięć podmiotów.

Grupa Azoty będzie chciała na rynku ulokować ponad 400 tys. ton polipropylenu.

Firma wybrała już dystrybutorów na kilku kluczowych rynkach.

Pełnoskalowa produkcja związku rozpocznie się w drugiej połowie 2023 roku.

Polipropylen to związek mający szerokie zastosowanie. Jest jednym z dwóch obok polietylenu najczęściej wykorzystywanych tworzyw sztucznych.

O wyborze dystrybutora decydowało m.in. doświadczenie sprzedażowe

W naszym kraju produkt będzie dystrybuowany przez spółkę Grupa Azoty Compounding.

Wyłączny dystrybutorem na rynek skandynawski i Finlandię będzie specjalizująca się w chemikaliach bazowych niemiecka firma Ter Hell Plastic.

Nexeo Plastic Europa – specjalizujący się m.in. w dystrybucji żywic – będzie zapewniał sprzedaż na rynkach Włoch, Francji, Hiszpanii i Portugalii.

Wyłącznym dystrybutorem na rynek Wielkiej Brytanii i Irlandii będzie natomiast Biesterfeld Plastic, natomiast Imlitex Industry został wybrany na wyłącznego dystrybutora na rynek Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Grupa Azoty Polyolefins prowadzi także proces wyboru dystrybutorów na pozostałych rynkach europejskich, w tym: Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Warto zaznaczyć, że grupa kapitałowa Grupa Azoty posiada własne aktywa na rynku niemieckim, m.in. Grupa Azoty ATT Polymers.

Jak tłumaczy polska firma: najważniejszymi kryteriami, które zdecydowały o wyborze konkretnych dystrybutorów były m.in. doświadczenie, kompetencje techniczne i sprzedażowe oraz dotychczas osiągane efekty sprzedażowe.

Tworzywa produkowane w Polimerach Police pod marką handlową gryfilen będą charakteryzować się bardzo niską zawartością substancji lotnych, nie będą również zawierać ftalanów, czy bisfenolu A (BPA). Zapewnią także bardzo niskie przekazywanie smaków i zapachów, a to cecha szczególnie istotna w zastosowaniach w przemyśle spożywczym.

Projekt kluczowy dla Azotów, jest już niemal na ukończeniu

- Zaawansowanie rzeczowe projektu Grupy Azoty - Polimery Police to już powyżej 99 proc. co umożliwia rozpoczęcie aktywnych procesów sprzedażowych. Wybrani, nowi dystrybutorzy produktów fabryki Grupy Azoty w Policach będą razem z nami budować rynkowy sukces naszego polipropylenu. Na rynku polskim wyłącznym dystrybutorem została spółka z naszej Grupy Kapitałowej - Grupa Azoty Compounding, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obszarze sprzedaży tworzyw - mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Projekt Polimery Police, o wartości 1,8 mld dolarów to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, w którego zakres wchodzą instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie.

Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.