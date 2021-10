Wiceminister: nie mamy kontroli nad eksportem nawozów

- Jeśli chodzi o ograniczenie eksportu na terenie Unii Europejskiej, to nie mamy w stu procentach kontroli nad tym. Nawozy, które są sprzedawane dystrybutorom są ich własnością i to, gdzie oni je sprzedadzą, to jest już ich decyzja biznesowa – mówił w rozmowie z WNP.PL podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda.

Ceny gazu biją kolejne rekordy, co przenosi się na produkcję i ceny na rynku nawozów.

Branża bije na alarm i apeluje o wprowadzenie „bezpieczników”, które zabezpieczą polskich rolników.

Zdaniem wiceministra MAP problem nie leży o tyle w dostępności, co w cenie nawozów, która dyktowana jest ceną gazu.

Co dalej z cenami nawozów

Nie wiemy, jak będą kształtowały się ceny nawozów