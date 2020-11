Więcej nawozów z polskich zakładów, ale tylko azotowych

Produkcja nawozów azotowych w październiku wzrosła rok do roku o 1,4 proc. i wyniosła 177 tys. ton - podał Główny Urząd Statystyczny. Wyższa produkcja może być efektem spodziewanych wzrostów cen gazu.

Produkcja nawozów azotowych to jeden z głównych segmentów działalności polskich firm chemicznych. To w dobie koronawirusa kluczowy segment dla rentowności firm. Nic więc dziwnego, że miesiąc do miesiąca produkcja wzrosła o 11,7 proc. W okresie styczeń-październik wzrost wynosi 4,8 proc. rok do roku, do 1 mln 712 tys. ton.



Produkcja nawozów fosforowych w październiku spadła rok do roku o 5,3 proc. i wyniosła 44,3 tys. ton. Miesiąc do miesiąca wzrosła o 20,1 proc. W okresie styczeń-październik spadła o 5,3 proc. rok do roku, do 377 tys. ton.



Skąd te różnice?



W przypadku nawozów azotowych kluczowym czynnikiem kosztowym jest cena gazu ziemnego. A ten po spadkach obecnie drożeje. Oznacza to ostatni czas na uzyskanie lepszych marż produkcyjnych, stąd większa produkcja. Później zabierze ich część drożejący surowiec.



W przypadku nawozów fosforowych taki problem nie istnieje, ze względu na inne surowce wykorzystywane w ich produkcji. Co więcej, aplikowanie do gleby nawozów fosforowych można odłożyć w czasie. I tak się dzieje w okresach dekoniunktury gospodarczej - rolnicy kupują te nawozy mniej chętnie.