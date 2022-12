Wielka moc danych. Jak ją wykorzystać?

Pandemia sprawiła, że musimy być gotowi na szybkie wprowadzanie zmian i mieć opracowane nowoczesne procedury wdrożeniowe - mówi w rozmowie z WNP.PL Agnieszka Zarczuk, zastępca dyrektora produkcji i logistyki oraz kierownik działu doskonalenia operacyjnego w Gedeon Richter Polska.

W branży farmaceutycznej procesowi wytwarzania towarzyszy powstawanie dużej ilości różnych danych. Dziś stajemy przed wyzwaniem, jak nimi zarządzać. Sam fakt posiadania danych nie daje nikomu przewagi. Najważniejsze jest sprawne zarządzanie danymi, umiejętna ich analiza, sprawne wyciągnie wniosków i podejmowanie działań w czasie rzeczywistym - mówi Agnieszka Zarczuk z Gedeon Richter Polska.

Jak dodaje, regulacje dotykające branżę farmaceutyczną mają wpływ na dynamikę wprowadzanych zmian, zwłaszcza w kwestiach technologii i infrastruktury produkcyjnej.

Sama cyfryzacja to zarówno budowanie infrastruktury IT, co jest dosyć kosztowną inwestycją, ale także przełożenie procesów z języka biznesowego na język cyfrowy. W tym drugim przypadku niezbędna jest ścisła współpraca między użytkownikami poszczególnych etapów procesu. Ostatecznie wszystko przecież prowadzi do ułatwienia ich pracy - dodaje.

Rynek farmaceutyczny jest jednym z tych obszarów, który zmienia się bardzo dynamicznie. W jaki sposób wyzwania, które dziś pojawiają się w waszej branży, wpływają na potrzeby inwestycyjne w zakresie procesów automatyzacji czy robotyzacji?

- Wpływ otoczenia na potrzeby inwestycyjne jest bardzo duży. Właściwie to otoczenie wyznacza nam poziom dynamiki zmian, które nigdy nie działy się tak szybko.

Dziś wszyscy bardzo mocno odczuwamy postęp technologiczny. Jedna zmiana goni drugą. Widzimy to w systemach informatycznych , dostrzegamy to w życiu codziennym. W wielu przypadkach nie ma alternatywy, musimy działać cyfrowo, nie analogowo. Dokładnie tak samo jest w szeroko rozumianej branży przemysłowej.

Dziś nie mamy czasu na zastanawianie, zmiany trzeba wprowadzać tu i teraz

Jak mocno na przyspieszenie procesów cyfryzacyjnych wpłynęła pandemia? Jak „odbiła” się na was?

- Pandemia wymusiła nieuniknione zmiany. Wpłynęła na przyspieszenie podejmowania decyzji o ich wprowadzeniu. Jeśli przed pandemią, ktoś się zastanawiał, w jakiej perspektywie czasu wdrażać zmiany, to 2020 rok pokazał, że część z nich trzeba zrobić tu i teraz. Dziś nie mamy czasu na zastanowienie.

Dla branży produkcyjnej w farmacji czas lockdownu i wyprowadzenia restrykcyjnych obostrzeń był ogromnym wyzwaniem. Zdajemy sobie sprawę ze spoczywającej na nas ogromnej odpowiedzialności wynikającej z zagwarantowania ciągłości produkcji. Czas pandemii był egzaminem dla naszej elastyczności, przedsiębiorczości, umiejętności poszukiwania i szybkiego wdrażania nowoczesnych rozwiązań gwarantujących stabilną pracę zakładu oraz całej organizacji.

Szacuje się, że to przyspieszenie to dekada.

- Myślę, że to co się stało od teraz będzie już standardem działań. Pandemia sprawiła, że musimy być gotowi na szybkie wprowadzanie zmian i mieć opracowane nowoczesne procedury wdrożeniowe. Teraz już nie można dawać sobie kilku lat na zrealizowanie pomysłu. Wcześniej możliwe było podejście

Przemysł 4.0 jest must have każdego zakładu, z perspektywy - dziś jest nieunikniony

Jak przemysł 4.0 odbija się konkretnie na procesach produkcji, na logistyce, jak wpisuje się w technologie i jaki ma wpływ na zarządzanie ludźmi?

- Przemysł 4.0 jest kolejnym stopniem rewolucji przemysłowej; patrząc z perspektywy - dziś nieuniknionym. Stanowi duże wyzwanie dla wytwórców, natomiast jest czymś, co jest teraz „must have” każdego zakładu.

Jaki ma wpływ? Ogromny! Wymaga nowych inwestycji, zmapowania i dostosowania wielu obecnie funkcjonujących procesów do aktualnych wymagań. . Ujęta w Przemyśle 4.0 cyfryzacja obliguje do bardzo precyzyjnej optymalizacji.

Dzieje się tak dlatego, że Przemysł 4.0 to swoiste podejście do zarządzania bardzo dużą ilością danych. W branży farmaceutycznej procesowi wytwarzania towarzyszy powstawanie dużej ilości różnych danych. Dziś stajemy przed wyzwaniem, jak nimi zarządzać. Sam fakt posiadania danych nie daje nikomu przewagi. Najważniejsze jest sprawne nimi zarządzanie, umiejętna analiza, sprawne wyciągnie wniosków i podejmowanie działań w czasie rzeczywistym. Tylko wtedy możemy reagować efektywnie na różne potrzeby, zarówno wewnętrzne firmy, jak i te dyktowane przez rynek. Jeśli robimy to umiejętnie, możemy być szybsi od innych. Jeśli przetwarzamy nasze dane, wyciągamy wnioski i wdrażamy zmiany w czasie rzeczywistym, stajemy się konkurencyjni. Musimy wiedzieć czym dysponujemy właśnie tu i teraz, by móc reagować na potrzeby.

Który moment w produkcji farmaceutyków, który, jak wiemy, jest procesem długim, mocno sformalizowanym, wymaga największego zaangażowania i jest najbardziej czasochłonny?

- W przypadku produkcji farmaceutycznej trudno jest stwierdzić, który etap jest najważniejszy. Z perspektywy „fizyczności” zwykle najdłuższy jest proces wytworzenia postaci leku - ale do całego łańcucha procesu zaliczamy również przyjęcie surowców, ich analizę i dopuszczenie do produkcji. W momencie, gdy otrzymujemy gotowy produkt, on również podlega analizom, zanim zostanie zwolniony na rynek. Tak naprawdę ciężko jest mówić o mniej lub bardziej ważnych etapach.

Jeżeli spojrzymy z perspektywy Przemysłu 4.0, to trzeba wziąć pod uwagę cały proces wytwarzania - od samego początku do jego końca i na tej podstawie opracować strategię digitalizacji. Planując cyfryzację, należy opierać się na podejściu procesowym, mając obraz całości, a nie tylko poszczególnych etapów czy struktur.

Należy pamiętać, że celem nie jest cyfryzacja określonego działu, czy pewnych zadań w danym dziale. Celem jest usprawnienie całego procesu, który przechodzi przez poszczególne działania organizacyjne.

Regulacje branży mają wpływ na dynamikę zmian

Jak dużym hamulcem dla wprowadzania rozwiązań, o których mówimy, będą obowiązujące w branży farmaceutycznej regulacje?

- Branża farmaceutyczna jest bardzo mocno regulowana i ma to wpływ na dynamikę wprowadzanych zmian, zwłaszcza w kwestiach technologii i infrastruktury produkcyjnej. Wiele z nich pociąga za sobą konieczność formalnej rejestracji zmian, wymagającej czasu i niezbędnych nakładów.

Nie mogę nie zapytać o problemy z jakimi cały świat mierzy się od kilu lat. 2020 – wybuch pandemii, 2022 – wojna na Ukrainie. Każde zjawisko pociąga za sobą określone konsekwencje. Jak te czarne łabędzie wpłynęły na wasze działanie, co się zmieniło, co było największym problemem?

- Na początku pandemii, dużym wyzwaniem stało się zapewnienie ciągłości dostaw środków czystości, środków ochrony osobistej, środków dezynfekujących. Widoczne było gwałtowne zapotrzebowanie rynku na tego typu produkty. Wzrost popytu pociągnął za sobą wzrost cen, co także stanowiło pewne wzywanie.

Szczęśliwie w przypadku kluczowych materiałów do naszej produkcji nie odnotowaliśmy znaczącego zaburzenia dostaw i produkcja przebiegała stabilnie. W pewnym momencie pojawił się problem z dostępnością materiałów opakowaniowych, co było po części spowodowane zaburzeniami na rynku papierniczym.

Jakie wnioski wynieśliście z pandemii? Jakie zmiany to efekt pandemii?

- Pandemia wyraźnie pokazała światu, że niczego nie można być pewnym do końca. Zwróciła uwagę na znaczenie elastyczności działań, pokazała, jak istotna jest szybka reakcja w obliczu kryzysu. Ważnym wnioskiem dla produkcji jest także konieczność dokonania przeglądu i dywersyfikacji źródeł dostaw surowców.

Działania cyfryzacyjne i optymalizacyjne rozpoczęliśmy w naszym zakładzie jeszcze przed pandemią. Mieliśmy więc okazję docenić kierunek obranych przez nas zmian. Pandemia pokazała nam bowiem, jak istotne są dobrze zaprojektowane i wprowadzone działania, jak kluczowy wpływ mają na zarzadzanie zespołami, szczególnie tymi rozproszonymi.

Co okazało się w tych wprowadzanych procesach najistotniejsze, a co było największym wyzwaniem?

- Najistotniejsze we wprowadzaniu zmian w procesach jest szczegółowe ich zmapowanie oraz przeprowadzenie dogłębnej analizy stanu obecnego oraz celu, który chcemy osiągnąć. Musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy ze wspomnianymi procesami zrobić: skrócić, przyspieszyć, przemodelować, być może uprościć.

Sama cyfryzacja to zarówno budowanie infrastruktury IT, co jest dosyć kosztowną inwestycją, ale także przełożenie procesów z języka biznesowego na język cyfrowy. W tym drugim przypadku niezbędna jest ścisła współpraca między użytkownikami poszczególnych etapów procesu. Ostatecznie wszystko przecież prowadzi do ułatwienia ich pracy.

Dużym wyzwaniem jest przełamanie bariery psychologicznej wśród pracowników związanych z optymalizacją. Przekonanie kadry, że wdrożenie pewnych procesów ma sens i będzie przynosić długofalowe korzyści. Oczywiście, każda zmiana budzi naturalne obawy. Wśród pracowników pojawia się wyobrażenie, że w przyszłości mogą stać się niepotrzebni, dlatego w transformacji cyfrowej istotne jest budowanie świadomości mentalnej na równi z jej aspektem technicznym..

Jasna komunikacja kluczem do sukcesu

Nie mogę zatem nie zapytać, jak wam się udało przejść przez ten proces. Badania pokazujące w jaki sposób pracownicy podchodzą do robotyzacji czy automatyzacji jasno pokazują, że obawy o pracę są duże. Eksperci jasno mówią, że robot „nie wygryzie” nikogo z pracy, że on nadal potrzebuje człowieka. Jak zakomunikować tak istotną zmianę?

- Ważne jest, by komunikacja zmian odbywała się na wszystkich szczeblach organizacji. Wszyscy pracownicy powinni być poinformowani, że, tak jak pani zauważyła, systemy też muszą być obsługiwane, ktoś musi nimi zarządzać, ktoś musi je programować. Nie mamy tu do czynienia z „samobiegami”, które raz wdrożone – działają bez problemu i nie będą wymagać obsługi. One także potrzebują optymalizacji, kolejnych wersji, ulepszeń. Ich wprowadzenie, to tak naprawdę rozpoczęcie dłuższego procesu.

Bardzo istotne jest by wytłumaczyć pracownikom jakie korzyści przyniesie im zmiana, na przykład jak bardzo poprawi się ich ergonomia pracy, czy jakie konkretnie korzyści przyniesie funkcjom na poszczególnych stanowiskach.

Dla powodzenia wprowadzenia procesu zmian wśród pracowników kluczowe są: komunikacja od samego początku wprowadzania takich procesów, pomoc dla bezpośrednich użytkowników. Szkolenia i wsparcie sprawiają, że osoby te stają się ambasadorami zmian i „przechodzą” na stronę cyfryzacyjną.

A w jaki sposób cyfryzowanie, przyspieszenie pewnych procesów wewnątrz firmy, wpływa na wasze kontakty z dostawcami? Czy przyspieszenie procesów wewnątrz firmy oznacza także ułatwienie i przyspieszenie pewnych procesów w relacjach z firmami z zewnątrz?

- Myślę, że warto tu spojrzeć z dwóch perspektyw. Pierwsza – klient. Dzięki temu, że jesteśmy w stanie skracać pewne składowe, możemy wpływać na ostateczny koszt całego procesu. To sprawia, że stajemy się bardziej konkurencyjni pod względem ceny naszego produktu. Kolejnym atutem jest terminowość. Jeśli jesteśmy w stanie skrócić czas wytwarzania, to w konsekwencji dostarczamy szybciej produkt na rynek.

W przypadku relacji z dostawcami, wszystko zależy od tego, na ile dostawca sam jest scyfryzowany. Jeśli nasze systemy są kompatybilne, jesteśmy w stanie wprowadzać usprawniające procesy na granicy dostawca-odbiorca, np. poprzez wprowadzanie cyfrowego obiegu dokumentów. Podam przykład. Jeżeli dostawca dostarcza nam np. surowiec do produkcji, który jest odpowiednio oznaczony posiadając etykiety logistyczne z odpowiednimi kodami kreskowymi i dodatkowo posiada dokumenty logistyczne w postaci scyfryzowanej, wówczas procesy są zauważalnie usprawnione.

A można wyliczyć, ile czasu pozwala zaoszczędzić współpraca dwóch dobrze scyfryzowanych stron?

- Czas jest tu najbardziej oczywistym zyskiem, lecz pojawiają się także inne korzyści związane z zaangażowaniem pracowników. Dzięki optymalizacji procesu, osoby włączone w jego realizację możemy oddelegować do innych zadań. W tym przypadku zyski są wielopłaszczyznowe.

Porozmawiajmy o przyszłości. Jakich zmian z zakresu Przemysłu 4.0 możemy, powinniśmy się spodziewać w Gedeon Richter?

- Podstawową zmianą jest cyfryzacja i rozbudowa systemów do zarządzania produkcją. To gwarantuje nam bieżący dostęp do danych, ułatwia wyciąganie wniosków w czasie rzeczywistym oraz szybkie reagowanie na różne bieżące sytuacje.

Jeżeli porównamy proces przeprowadzany na papierze i proces scyfryzowany, przede wszystkim widzimy różnicę w czasie. Musimy też zdać sobie sprawę, że gromadzenie danych to nie jest zadanie dla dzisiejszych specjalistów. Oni powinni zajmować się faktyczną analizą danych, mieć czas na postawienie wnikliwych wniosków i przedstawienie propozycji wartościowych zmian. Co najważniejsze - powinni robić to w czasie rzeczywistym, nie retrospektywnie. Odpowiadać na wyzwania tu i teraz.

Ten, który ma bieżącą wiedzę o prowadzonych procesach, może ją bezpośrednio przełożyć na optymalizację nakładów.

Czyli kluczem do sukcesu, niedocenianym i słabo zauważalnym jest to, żebyśmy najpierw w dobry sposób zadbali o przepływ informacji i jak najbardziej usprawnili ten proces. Nie tylko nowoczesne, kosmiczne wręcz linie produkcyjne dają nam przewagę.

- Należy zdać sobie sprawę z naszego celu. Celem samym w sobie nie powinna być automatyzacja czy robotyzacja. Celem jest usprawnienie przepływu danych, bieżące zarządzanie nimi. Jeśli zdaję sobie sprawę z tego co się u mnie dzieje, automatycznie wiem, jak szybko optymalizować procesy i jak reagować na nagłe zmiany, które mogą się pojawić zarówno w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnętrznym firmy.

Celem wyższym cyfryzacji jest właśnie bardzo sprawne zarządzanie danymi. Dane to moja wiedza o procesach i o miejscu, w którym jestem. Wiedza ta pozwala mi wyciągać wnioski, dzięki którym zbuduję przewagę nad konkurencją.

Mamy do czynienia z potrzebą zmiany, procesu nie można spowolnić

Powróżmy. Czy niepewność ostatnich lat plus sytuacja gospodarcza w Polsce odbije się, pani zdaniem, na rozpędzonych procesach zmiany w firmach? Czy jednak tej machiny już nie zatrzymamy?

- Z pewnością mamy do czynienia z potrzebą zmiany. Teraz firmy nie mogą spowolnić tego procesu jeśli chcą budować realną przewagę nad konkurencją. Równocześnie, zjawiska takie jak inflacja, bardzo wysokie stopy procentowe przyczyniają się do wyhamowania wzrostu gospodarczego, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie dynamiki rozwoju firm. Mamy mniej pieniędzy do zainwestowania, są one trudniej osiągalne.

Otoczenie gospodarcze wymusi optymalizację kosztów. Jeżeli na rynku nie będzie popytu, spadać będzie sprzedaż. W przypadku leków na receptę możemy spodziewać się utrzymania znanego nam poziomu. Zupełnie inaczej sytuacja może wyglądać w przypadku produktów lifestyle’owych, z których konsumenci mogą zacząć rezygnować. To może w konsekwencji sprawić, że mniejsze przychody firm oznaczać będą mniejsze inwestycje.

Z drugiej strony możliwy jest inny scenariusz. Być może, mimo przeciwności i siłą rozpędu, firmy będą się przekształcać, by mieć przewagę konkurencyjną nad innymi.