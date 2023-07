Wielki strajk portowców uderzył w czołowego na świecie producenta nawozów

Trwający od 1 lipca protest kanadyjskich dokerów zmusił wielkiego dostawcy nawozów - spółkę Nutrien do ograniczenia produkcji potażu. To zaś może spowodować skokowy wzrost cen tego surowca.

Protest dotyczący warunków pracy przerodził się w strajk pracowników kanadyjskiego portu Vancouver. Już obecnie szacuje się, że wartość niewysłanych i nieprzyjętych ładunków to około 7,5 mld dolarów kanadyjskich (niespełna 23 mld zł).

Początkowo wstrzymanie pracy największego kanadyjskiego portu wydawało się chwilowe, jednak protest trwa, a straty rosną. Spedytorzy próbowali sobie radzić, przekierowując ładunki do portów amerykańskich na zachodnim wybrzeżu, lecz w sukurs kanadyjskim dokerom przyszli ich amerykańscy koledzy po fachu. Zapowiedzieli, że ładunki dla Vancouver nie będą rozładowywane.

Strajk wpłynął na kopalnię Cory, należącą do kanadyjskiego producenta nawozów Nutrien. Zakład wydobywający potaż musiał ograniczyć produkcję. To fatalna informacja dla rynku rolniczego, bo podaż potażu (minerał zawierający potas) kuleje. Jest to spowodowane ograniczeniami dotyczącymi eksportu minerału z Rosji i Białorusi.

- Jeśli strajk wkrótce się zakończy, prawdopodobnie uda się uniknąć poważnego wpływu na ceny potażu - komentuje Joel Jackson, analityk z BMO Capital Markets.

Zarazem sam Nutrien przyznał, że wiele wskazuje na to, iż spółce nie uda się spełnić zakładanych prognoz finansowych.