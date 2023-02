Wielomiliardowe zyski amerykańskiego giganta farmaceutycznego

Amerykańska firma farmaceutyczna Merck. podała wyniki finansowe za 2022 rok. Koncern zanotował gigantyczny zysk.

Zysk netto firmy farmaceutycznej Merck wzrósł 2022 roku w ujęciu rocznym o 11 proc. i wyniósł 14,52 mld dol. Jednak zysk z wyłączeniem czynników jednorazowych był wyższy niż przed rokiem aż o 39 proc. i wyniósł 7,48 dol. na akcję. Roczne przychody firmy wzrosły o 22 proc. do 59,3 mld dol.

W czwartym kwartale 2022 roku przychody firmy wzrosły o 2 proc. i wyniosły 13,83 mld dol. wobec 13,52 mld dol. w tym samym okresie rok wcześniej. Przychody bez różnic kursowych wzrosły o 8 proc.

Dochód netto spółki za czwarty kwartał spadł do 3,02 mld dol. z 3,76 mld dol., głównie z powodu niższych stawek podatkowych w czwartym kwartale 2021 r., a także niekorzystnych wahań kursów walut.

Zysk na akcję Mercka w okresie październik-grudzień spadł do 1,18 dol. z 1,48 dol. rok wcześniej. Zysk przed czynnikami jednorazowymi wyniósł 1,62 dol. i był wyższy od oczekiwań analityków.

Merck prognozuje skorygowany zysk na akcję w wysokości 6,8-6,95 dol. w 2023 r. przy przychodach w wysokości 57,2-58,7 mld dol. Analitycy spodziewają się, że te liczby wyniosą średnio 7,33 dol. na akcję i 57,94 mld dol.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy kapitalizacja Mercka wzrosła o 35 proc.

Merck & Co. to firma powstała w 1891 roku jako spółka zależna niemieckiego koncernu farmaceutycznego Merck. W czasie pierwszej wojny światowej decyzja polityczną została usamodzielniona. Firma zatrudnia około 68 tys. pracowników, a do jej sztandarowych produktów należą leki przeciwnowotworowe.