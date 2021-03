Wirginia zakazuje testowania kosmetyków na zwierzętach

Wirginia stała się właśnie czwartym stanem USA, zakazującym testowania kosmetyków na zwierzętach oraz sprzedaży testowanych w ten sposób kosmetyków. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku - podają amerykańskie media.

Gubernator Ralph Northam podpisał Ustawę o Humanitarnych Kosmetykach, sprawiając, że Wirginia stała się czwartym stanem po Kalifornii, Newadzie i Illinois, który zakazał testowania kosmetyków na zwierzętach oraz obrotu takimi produktami - podaje CBS News.

"Ta fantastyczna wiadomość dowodzi, że rośnie determinacja, by zakończyć niepotrzebne testowanie na zwierzętach w USA, jak i na całym świecie" - skomentowała nowy przepis stanowy szefowa organizacji Fundusz Legislacyjny Stowarzyszenia Humanitarnego (HSLF) Sara Amundson.

W 2019 roku grupa polityków zarówno z Partii Republikańskiej, jak i Partii Demokratycznej, pod przewodnictwem senatora Cory'ego Bookera zgłosiła projekt Ustawy o Humanitarnych Kosmetykach (Humane Cosmetics Act), zakazującej testowania kosmetyków na zwierzętach i importu takich kosmetyków. Ponad 900 amerykańskich firm popiera obecnie ten projekt legislacji - podaje portal OneGreenPlanet.

"Testowanie kosmetyków na zwierzętach po prostu nie jest już konieczne do zapewnienia ich bezpieczeństwa (...). Co roku tysiące zwierząt cierpią z powodu brutalnych metod testowania, włącznie z wkraplaniem im substancji chemicznych do oczu lub wcieraniem ich w skórę, po czym są zabijane. Ale istnieją tysiące składników, które są już powszechnie dostępne, dzięki którym firmy mogą produkować świetne kosmetyki bez nowych testów" - oznajmiła Amundson.

Setki firm, blisko 40 krajów i coraz więcej amerykańskich stanów popiera zabiegi o zakaz "okrutnego i niepotrzebnego wykorzystywania zwierząt do testowania kosmetyków" - powiedziała dyrektor Humanitarnego Stowarzyszenia USA na Wirginię Molly Armus.

Wprowadzenie zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach jest obecnie rozważane w stanach New Jersey, Maryland, Rhode Island, Oregon, Nowy Jork i na Hawajach.